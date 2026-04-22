餐敘衝突移工攜刀單挑同事出人命 國民法官判10年驅逐出境

越南籍失聯移工胡友香去年4月24日晚間餐敘時，與花姓同事起口角，胡酒後氣難消約戰八德工地單挑，以長刃迎戰鐵條，互毆過程中，花某胸口連中4刀，胡見狀逃，花跑向路邊求救仍不治，桃園地院國民法官庭審理，改依傷害致死罪判10年徒刑，執行完驅逐出境。

犯罪事實指出，29歲越南籍胡男（HO HUU HUONG）2025年4月24日晚間與花姓、2名楊姓同事在離工地不遠處的羊肉爐聚餐，席間因工作問題與花男爭吵並互相推擠、叫囂，經勸架後，胡男先行離去，但他餘怒未消，以LINE聯繫花男，質問花為何出手推他，雙方於通話中未談和，相約稍晚在桃園市八德區中華、茄苳路口工地單挑。

當晚10時13分雙方在工地碰頭，花男持鐵條猛攻，胡也取出預藏的長刃回擊，互毆過程中，花男被推倒在地，胡的刀刺向花的左胸部位共刺4刀，導致花男左胸第4肋間高度胸骨左緣單刀刃傷、第6肋高度左乳頭內下及外下單刀刃傷及左上臂貫通性穿刺刀傷等傷害，胡見狀逃逸，花男路邊求救送醫仍不治。

國民法官庭審理，花男和胡嫌原本只因聚餐爭執打架，雙方都有攻擊行為，花拿鐵條，胡拿刀，但因現場混亂、天色昏暗，無法確定如何成傷，也不能確定胡嫌是否清楚自己造成什麼傷勢，加上雙方無舊怨，花男受傷後還能離開現場，基於「罪證有疑，利於被告」的原則，認為被告沒有殺人的故意。

國民法官審酌，胡男與花男是同事，因飲酒聚餐爭執而打架，結果胡男刺傷被花同事的左肺動脈，導致花某痛苦死亡，造成家屬重大傷痛，考量胡男坦承犯下傷害致死罪，但未與家屬和解也未獲原諒，依法判處10年有期徒刑，刑滿或赦免後驅逐出境。