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花360萬…憂閃兵被坑找警官偷查個資 藝人王大陸與女友闕沐軒各判6月

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

<a href='/search/tagging/2/王大陸' rel='王大陸' data-rel='/2/102846' class='tag'><strong>王大陸</strong></a>個資案被判刑6月。圖／聯合報系資料照片
王大陸個資案被判刑6月。圖／聯合報系資料照片
藝人王大陸因懷疑耗資360萬元，找閃兵集團首腦陳志明閃兵被坑，透過車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，找上時任台北市刑警大隊偵三隊代理隊長劉居榮幫查陳男個資；其女友闕沐軒另為向潘姓男子討債，也涉嫌將潘男個資交給游男，透過江湖人士追討。新北地方法院今依違反個人資料保護法，各判決王、闕6月徒刑，得易科罰金。

全案審理期間，共犯車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊及其小弟3人均當庭認罪，並願意與2名被害人和解，今天也獲法官判處各3月徒刑，得易科罰金，身為警職的劉男則判刑1年4月。但王、闕2人自始便否認全部犯行，力拼無罪，最後仍事與願違。

今年1月21日全案辯論終結時，王大陸仍堅稱，曾告知中間人不用再尋找綽號「黑哥」的陳志明行蹤，但強調對話間僅稱陳男為「黑哥」或「小黑」，並不足以辨識其身分故未違反個資法。至於替闕女討債部分，是因闕女沒有游男聯繫方式，因此成立群組讓兩人方便聯繫。

闕沐軒則辯稱，自己只提供密封及含有潘男個資的判決書，供游男轉交給潘男協助討債，並無洩露潘男個資的主觀犯意，與男友王大陸同樣做無罪答辯。

王大陸 新北 四海幫 閃兵

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