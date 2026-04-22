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修法加重裁罰後...聲音照相科技執法引車主討論 這分局昨晚再聯合稽查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為有效管制汽機車噪音，台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規，將開罰3600元；昨晚台南市警第一分局再於東區後甲圓環強力執法，共開出42張罰單，以確保民眾安寧及交通安全。

第一分局指出，聲音照相系統會自動記錄監測範圍內的所有噪音超標事件，包括救護車、消防車等非目標車輛，過去須由人工逐一判讀影片，篩選出符合告發要件的改裝噪音車輛，耗時又費力；AI系統整合後可自動辨識高噪音機車，排除非違規事件，大幅減輕人力負擔，提升取締效率。

據了解，市府已於永康、東區、南區、北區、安平、新營、仁德等行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，迄今共有固定式26套、移動式12套（在不同行政區取締）共38套；其中東區有固定式4套，今年1至3月拍下11件違規，有2件直接開罰3600元，9件召回檢驗（若合格可免罰）。

昨晚第一分局再結合交通警察大隊、環保局及台南監理站等單位，於東區交通核心「後甲圓環」設置攔檢點，執行「監、警、環聯合稽查」執法；稽查重點違規行為，包括改裝排氣管（翹管、拆除消音器）、非法裝設高音喇叭，以及擅自變更 LED 或 HID 頭燈、煞車燈加裝閃爍器等。

警方昨晚共計攔查環保噪音車輛1部，噪音檢測不合格者1部；取締違規改裝變更車體、車燈42件；警方指出除定期安排跨單位聯合稽查外，將持續編排防制危險駕車、深夜路口守望及巡邏等各項勤務，對於疑似改裝車輛，也會採取錄音蒐證並通報權責機關召回檢驗，讓非法改裝車無所遁形。

為有效管制汽機車噪音，立法院去年12月三讀通過「噪音管制法」修正案，機動車若發出超過噪音管制標準聲音，加重裁罰，可處3600元至36000元罰鍰，限期未改善者，除按次處罰外，情節重大者得吊扣牌照；如今在環警監不定時聯合稽查、加上聲音照相科技執法下，讓許多車主大吐苦水。

台南市呂姓騎士騎車行經永康區南台街被拍照舉發，他在社群媒體threads上提問，他全原廠（國產速可達）被開噪音，有頭緒嗎？網友回覆看起來屬於路上有設定速限分貝捕捉器噪音的那種照相機拍到的，這種跟你改裝還是原廠無關，只要車子轉速高到某個區段排氣聲浪超標就給你拍下去了。

黃姓車主的妹妹騎車行經仁德區中正路二段642巷也被拍照舉發，黃在threads提醒，全車原廠，排氣管沒破，也被拍被罰；網友討論，立法面就強調，取締的是噪音製造而不是改裝車的噪音等級，是標準很寬的行為罰；所以只要被判定超標就算你根本沒有改車，你就是違規，因為判定標準是噪音值而非你是不是真正的噪音車。

台南市警第一分局昨晚於東區後甲圓環強力執法，共開出42張罰單，以確保民眾安寧及交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局昨晚於東區後甲圓環強力執法，共開出42張罰單，以確保民眾安寧及交通安全。記者袁志豪／翻攝

台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影
台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影

台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影
台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影

台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影
台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影

台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影
台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影

台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影
台南市環保局在各行政區重要路段加強部署聲音照相科技執法設備，其中東區有固定式4套，今年1至3月已拍下11件分貝超標違規。記者袁志豪／攝影

台南市警第一分局昨晚於東區後甲圓環強力執法，共開出42張罰單，以確保民眾安寧及交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局昨晚於東區後甲圓環強力執法，共開出42張罰單，以確保民眾安寧及交通安全。記者袁志豪／翻攝

台南市警第一分局昨晚於東區後甲圓環強力執法，共開出42張罰單，以確保民眾安寧及交通安全。記者袁志豪／翻攝
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科技執法 環保局

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