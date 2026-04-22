台東縣議會傳檢調到場 議會澄清：非搜索、僅調閱資料

北部一名婦人日前意外發現汽車遭裝APPLE AirTag定位器，提告丈夫違反跟蹤騷擾防制法，其夫事後辯稱定位器是用來「防竊」且婦人完全知情，檢方清查婦人及二人小孩對話紀錄發現男子說法與事實不同，且配偶之間雖有忠誠義務仍不得恣意監控對方隱私，偵結起訴男子。

2026-04-22 10:13