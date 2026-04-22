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台東縣議會傳檢調到場 議會澄清：非搜索、僅調閱資料
台東縣議會今上午傳出有檢調人員進入，引發外界關注，現場氣氛一度緊繃，不少議會人員與媒體也隨即關心事件發展，部分議員在接獲訊息後，亦主動了解情況。
對此，議會相關主管說明，外界所稱「搜索」並非事實，強調此次僅為檢調單位依法進行資料調閱，並未執行搜索行動，呼籲外界勿過度解讀。
據了解，此次調閱內容可能與議員助理費相關制度有關。由於助理費新制已上路約1年，相關單位針對制度執行情形進行了解與掌握，屬例行性或釐清性質的行政程序。
不過，針對是否涉及個別議員或具體案件，相關單位目前尚未對外說明，整體情況仍待進一步釐清。
議會方面表示，將配合相關單位依法辦理，確保程序順利進行，也呼籲外界在資訊未明確前，避免不必要的揣測，以維護各方權益。
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