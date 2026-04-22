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台中悍女法院內呼律師巴掌！今開庭自述精神正常 扯律師跟詐團勾結

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林女今年3月17日在法院內，對台中<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>公會理事長吳中和呼巴掌，事後遭收押、起訴。圖／報系資料照
台中市林女今年3月17日在法院內，對台中律師公會理事長吳中和呼巴掌，事後遭收押、起訴。圖／報系資料照
台中市林姓女子前年攻擊、恐嚇3名律師，涉傷害、恐嚇等罪，昨遭判1年2月、1年徒刑，林女今年3月出庭時，又對台中律師公會理事長吳中和呼巴掌，因案發地點在法院走廊，引發軒然大波，此案今天開庭，林女自述精神正常，但指控對方律師與詐團勾結，殺害其祖父，吳則說，林女對不相干的人進行無差別攻擊，建議判刑6月至2年6月，全案定於5月將在開庭。

今天開庭時，林女自述精神狀況正常，對於被檢方指控涉犯傷害、恐嚇、公然侮辱等罪，林女要求院方要向當時的媒體、法警調閱相關錄影畫面，還原全部經過，另外還提到祖父遭詐騙集團殺害，目前仍在台中高分院審理中，對方律師有與詐團勾結，甚至散布法院資料給媒體。

吳中和則說，林女指控律師與詐團勾結，根本是搞錯方向，也不應該將私人恩怨，發洩在不相關的人身上，做無差別的攻擊，希望院方對林女涉犯傷害、恐嚇、妨害名譽罪，各判2年6月、1年及6月徒刑。

全案起於林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，台中地院審理時，其弟委任的女律師遭林女辱罵；後續再開庭時，第二名女律師替其弟主張權利，又遭林女追打、扯髮、潑不明液體，嚇得躲超商求救。

該案上訴台中高分院二審時，其弟委任的第三名女律師，當庭遭林女以女性下體等字眼羞辱、揚言要殺死她，其中二名女律師提告，經檢方起訴。

林女今年2月出庭時，吳中和與中律公會秘書長侯珮琪到庭旁聽，林女在被告席違規拿手機朝二人拍照、揚言要殺他們；同年3月17日再開庭時，吳中和與多名公會律師穿上法袍在走廊等候，林女當眾朝吳的左臉揮巴掌、罵三字經，林事後遭聲押獲准。

因林女對吳中和呼巴掌的地點在台中地院走廊，外界質疑案發時，中院未積極處理，司法院祕書長高金枝曾為此致歉，坦言處置有疏失，將檢討。

詐騙集團 律師 詐團

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