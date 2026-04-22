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把LINE GO當提款機 3司機開空車詐領車資27萬還與乘客分潤遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

LINE GO（觔斗雲大車隊公司）前司機黃皓庭、劉羿寬、吳勝荃，涉嫌「假車資真套現」，與乘客合謀預約叫車，再「空車駕駛」提高車資總金額，事後分潤等手法，單趟詐領5千至2萬餘元不等車資，共詐領LINE GO公司車資約27萬元，台北地檢署今偵結依詐欺罪嫌起訴黃等3人，另3名乘客通緝中。

LINE GO為保障旗下司機取得應得車資，與司機約定若乘客下車，因任何障礙未能完成付款，公司先代墊車資匯款給司機，後續才向乘客請求車資。

起訴指出，黃皓庭、劉羿寬、吳勝荃3名司機，涉嫌詐領車資，由乘客曾嬿妮、彭致強使用自己、楊福生及其他不詳人士的手機門號、信用卡，申請大量LINE GO一次性註冊會員，並用LINE GO APP預約叫車服務，親自或由其他人搭乘黃等3名司機的計程車；司機涉與乘客約定，乘客下車後，司機「空車駕駛」至目的地，用以提高車資總資額，並支付乘客4千至7千元報酬與乘客分潤，最後司機謊稱無法從乘客端收錢，申請詐領LINE GO車資。

檢方統計，黃皓庭2023年12月至2024年1月從桃園觀音、龜山區空車駕駛11次，車資累計19萬5千餘元；劉羿寬2024年3月在新北市土城區空車駕駛2次，車資累計5萬3千餘元；吳勝荃2023年11月間，明知乘客搭車時間5至10分鐘，卻輸入顯不相當的超額車資，與乘客朋分報酬，又先給付乘客共1萬元，佯稱無法收款向公司申請車資，車資共計2萬2500元。

檢方認定，黃皓庭、劉羿寬涉刑法三人以上共同詐欺取財，吳勝荃涉刑法詐欺取財罪嫌，依法起訴。與司機配合的乘客曾嬿妮、彭致強、楊福生等人則通緝中。

LINE GO為保障旗下司機取得應得車資，與司機約定若乘客下車，因任何障礙未能完成付款，公司先代墊車資匯款給司機，後續才向乘客請求車資，黃姓前司機等3人涉嫌詐領車資遭依詐欺罪嫌起訴。圖／LINE GO提供
LINE GO為保障旗下司機取得應得車資，與司機約定若乘客下車，因任何障礙未能完成付款，公司先代墊車資匯款給司機，後續才向乘客請求車資，黃姓前司機等3人涉嫌詐領車資遭依詐欺罪嫌起訴。圖／LINE GO提供

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