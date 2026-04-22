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夫想抓外遇車內裝AirTag定位器！ 他辯「防竊」妻完全知情 遭告跟騷偵結起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

APPLE <a href='/search/tagging/2/AirTag' rel='AirTag' data-rel='/2/166382' class='tag'><strong>AirTag</strong></a>示意圖。本報系資料照
APPLE AirTag示意圖。本報系資料照

北部一名婦人日前意外發現汽車遭裝APPLE AirTag定位器，提告丈夫違反跟蹤騷擾防制法，其夫事後辯稱定位器是用來「防竊」且婦人完全知情，檢方清查婦人及二人小孩對話紀錄發現男子說法與事實不同，且配偶之間雖有忠誠義務仍不得恣意監控對方隱私，偵結起訴男子。

起訴指出，被告男子在偵查中坦承，他有委託徵信社跟蹤妻子，想蒐集妻子外遇證據，徵信社人員去年2至3月間多次回報妻子重要行蹤，期間包含跟蹤妻子到宜蘭、新北等處，確實有發現妻子與他人進出汽車旅館。

他不清楚徵信社實際如何跟蹤妻子，但在購買汽車第一天就在車上放置APPLE AirTag定位器，目的是防竊，妻子完全知情，後續是因為只要APPLE手機靠近，APPLE AirTag定位器就會發出蜂鳴聲，所以將定位器放在後車廂。

士林地檢署檢察官清查婦人行蹤及與2名小孩對話紀錄等資料，認為如果婦人知悉車內有定位器，「豈會駕車到汽車旅館？」；婦人與孩子的對話內容也顯示，她們並不知悉車內有定位器；另依APPLE官方資料顯示，APPLE AirTag定位器在與擁有者分開8至24小時候才會發聲警示，設計目的就是要避免定位器被當作跟蹤工具，被告男子所述與事實不符。

檢方認定，夫妻雙方互負忠貞義務，仍不得藉懷疑對方外遇而恣意竊錄對方，男子行為已涉違反跟蹤騷擾防制法「實行跟蹤騷擾行為」，及刑法「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動」罪，屬接續犯，並涉及想像競合，依法從一重論處，另對作案使用的定位器聲請沒收。

至於甲女另指控遭安裝竊聽程式及以空拍機跟拍部分，檢方認為證據不足，因與本案屬同一犯意範圍，不另為不起訴處分。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

新北 外遇 妻子 AirTag

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