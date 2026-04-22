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大膽！幼兒園長之子毛畯珅大廳摸女童下體又錄影 法院再判賠償80萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/毛畯珅' rel='毛畯珅' data-rel='/2/251984' class='tag'><strong>毛畯珅</strong></a>。圖／聯合報系資料照片
毛畯珅。圖／聯合報系資料照片
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵猥褻46名女童，最高法院已就6名女童部分判刑28年8月徒刑定讞，另40名女童部分，一審判刑30年，案件上訴審理中。民事部分，一名受害女童及父母提告求償，台北地方法院判決毛畯珅、其母洪珮筠應連帶賠償女童80萬元，可上訴。

毛畯珅2023年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲的幼童，最高法院判刑28年8月定讞，毛已入監服刑。

另外，毛也被查出自2021年10月起，在幼兒園對40名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，檢方起訴之後，台北地院一審去年9月判刑30年，案件上訴台灣高等法院二審審理中。

民事部分，受害女童與家屬各自提告向毛畯珅、洪珮筠及幼兒園等求償。一名女童父母主張，毛2023年4月10日在幼兒園大廳先詢問女兒有沒有穿尿布，之後用手強脫女兒內外褲，拿手機錄影拍攝下體；同年6月17日，毛又掀開女兒裙擺，拿手機拍攝女兒內褲和大腿根部，再用手摸女兒下體。

父母指出，毛畯珅猥褻女兒2次，還將影片存在硬碟和筆記型電腦，嚴重侵害女兒隱私權、身體自主權，又洪珮筠是幼兒園負責人，也應該負賠償責任，請求毛、洪女應連帶賠償女兒200萬元。

毛畯珅沒有向法院提出任何書狀或陳述；洪珮筠則指出，她是依照正常程序聘雇兒子毛畯珅，也有陳報教育局，她的管理沒有任何疏忽，監視器畫面也看不出任何異常，不知道為何要負連帶賠償責任。

北院調閱相關刑事卷證，認定毛畯珅罪證明確，案發地點是在幼兒園一樓大廳，日期是平日上班時間，且與毛的教保員工作密切相關，是利用職務上機會而為之，洪珮筠空言否認卻未能具證，認為應該負責。

法院認為毛畯珅為滿足一己性慾，利用教保員身分猥褻身心尚未成熟、對性事懵懂無知的女童，甚至取得性影像，手段惡劣至極，審酌一切情狀後判決毛畯珅、洪珮筠應賠償女童80萬元。另，先前已有3名女童及家長提告求償，法院分別判賠60萬、225萬、300萬元。

毛畯珅。圖／聯合報系資料照片
毛畯珅。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 台北 最高法院 毛畯珅 猥褻 性侵 幼兒園

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