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社區開會住戶辣椒水攻擊主委…無辜波及維持秩序女警 遭判刑3月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市暖暖區某社區梁姓住戶去年在開區分所有權人會議時，因與李姓主委因社區車位事務發生口角，梁男在室內空間朝李女噴灑辣椒水，波及站在旁邊維持秩序郭姓女警，導致額頭、眼眶、臉頰、前頸部及上胸部之刺淚性接觸性皮膚炎。法官將梁男依因妨害公務罪判處有期徒刑3月，易科罰金得9萬元。

基隆地院判決書指出，暖暖區某社區，去年9月28日晚間由管理委員會在社區大廳召開緊急區分所有權人會議，市警察局第三分局碇內派出所應社區管理委員會發函，指派郭姓女警到場執行守望維持秩序勤務。

梁男在會議中與社區李姓主委因社區車位事務發生口角，梁在9月28日晚間8時27分與李在社區大廳走廊發生爭執，自背後口袋取出辣椒水朝李噴灑，導致站在旁邊的郭姓女警受有額頭、眼眶、臉頰、前頸部及上胸部之刺淚性接觸性皮膚炎之傷害，施強暴行為影響員警守望勤務執行，被控妨害公務罪。

郭姓女警證稱，當天到場維護秩序執行守望勤務，先前社區發函請警方協助維護緊急區所有權人會議秩序，當日正在在執行公務，認為梁男具有妨害公務及傷害女警的不確定性故意。

梁男矢口否認妨害公務及傷害犯行，辯稱是因為郭姓女警剛好站在李旁邊，他拿辣椒水噴李時，辣椒水不小心噴到警員，他不是故意的，他承認是過失傷害到警員，但不承認妨害公務，不是故意要噴警察。

法官審理指出，根據紀錄梁男並非首次使用辣椒水攻擊他人成傷，對辣椒水具有噴霧發散效果、遭辣椒水噴濺會感到疼痛灼熱不適自知之甚詳；他手持辣椒水攻擊時，在人員眾多的室內空間，女警身著警員制服站在主委身旁，雖朝李噴灑，但法官認為他主觀上自有預見可能會波及在旁女警的可能，仍執意為之，有妨害員警執行職務及傷害不確定之故意。因此依因妨害公務罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

女警維持秩序無辜波及被噴辣椒水成傷，住戶依妨害公務判刑3月。本報資料照片
女警維持秩序無辜波及被噴辣椒水成傷，住戶依妨害公務判刑3月。本報資料照片

妨害公務 女警 辣椒水

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