生技公司董事長涉詐貸1.3億 管理部處長50萬交保

北檢偵辦某生技公司涉虛偽增資詐貸銀行及詐偽買賣股票等案件，昨天發動第二波搜索、約談行動。檢察官複訊後，諭令王姓管理部處長50萬元交保，並限制住居、出境、出海。

此外，林姓及吳姓股務業務均10萬交保，並限制住居、出境、出海；邱姓會計人員請回。

檢調調查，某生技公司林姓董事長與許姓配偶涉嫌於民國108年至110年間，先將旗下某公司虛偽增資至資本額新台幣1.2億元，再與林男實際控制的公司進行假交易虛增營收，藉此向數家銀行詐貸逾1.3億元。

檢調發現，林男等人另涉嫌於109年至110年間以「印股票、換鈔票」的方式，透過地下盤商資訊公司向投資人販售旗下公司未上市股票，金額達4億餘元。

台北地檢署3月10日指揮法務部調查局台北市調查處搜索林男、許女，以及林男合作公司游姓負責人等3人的住居所，以及林男旗下的生技公司共6處，並通知林男、許女、游男、林男公司邱姓財會人員4人到案說明。

北檢複訊後，向法院聲請羈押禁見林男獲准，許女、游男均50萬元交保，並限制住居、出境、出海；邱姓財會人員則限制住居、出境、出海。

檢調偵辦本案，昨天再發動第二波搜索行動，指揮台北市調查處持法院核發的搜索票，搜索共犯王姓管理部處長、林姓及吳姓股務業務等3人的住居所及某生技公司共4處，並通知王姓、林姓、吳姓、邱姓財會人員等4名被告到案說明，全案朝違反銀行法詐害銀行罪嫌、證交法詐偽買賣有價證券等罪嫌方向偵辦。