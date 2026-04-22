南投男街頭裸奔曬月亮 男伴拿手機幫拍…下場GG了

南投一名全姓男子去年心血來潮，入夜後竟在路旁裸奔，其同性伴侶則在旁持手機拍攝，附近民眾意外目擊，傻眼拍下並報警，警方到場時，全男雖已穿上內褲，但民眾舉證，且周邊監視器也拍下他全裸過程，被依公然猥褻罪判處拘役50日。

判決書指出，去年5月22日晚上10時許，全男疑心血來潮，直接在竹山鎮某道路旁大秀身材裸奔，其同性伴侶則持手機在旁拍攝，兩人笑鬧聲吸引附近民眾注意，意外目擊全男赤身裸體大秀生殖器，傻眼拍照存證，並通報警方到場處理。

當地警方獲報到場時，全男雖然已經穿上內褲，但經民眾提供照片舉證，警方也調閱周邊監視器畫面，確認他有全裸事實，他對其行為也坦承不諱；由於，涉及妨害風化，警方將全男函送南投地檢署偵辦。

檢方後續查出，全男前年才因公共危險罪遭判刑3月，此次雖為公然猥褻罪，非屬相同類型犯罪，但同屬故意犯意，顯見全男對於刑罰反應力薄弱，因此建請法官以5年內累犯加重其刑。

不過，南投地院法官參酌大法官釋字第775號解釋意旨，被告所犯兩案罪名不同，行為態樣及侵害法益也有別，不能僅以此認定對刑罰反應能力薄弱，不予加重其刑；以公然猥褻罪名判處拘役50日，若易科罰金折合5萬元，全案可上訴。