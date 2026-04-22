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影／銀泰佶印股票換鈔票吸金4億 營運部長50萬交保 躲媒體跑錯方向

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

號稱防疫產品「隱形冠軍」的銀泰佶聯合生技公司，被控利用「印股票換鈔票」吸金4億元，台北地檢署先前聲押負責人林室融獲准，經過濾扣押證物，發現林男愛將也涉案，檢察官李堯樺昨指揮調查局發動第2波搜索，約談營運部長王乙真共4人，檢方訊後依違反證交法命王女50萬交保、限制出境出海。

王乙真昨晚移送複訊時，全身包到密不透風，甚至用口罩遮住臉部，但她頭上戴的香奈兒漁夫帽，一頂要價6萬元，意外成為吸睛焦點。王乙真交保離去時，不願在媒體前曝光，一出法警室就往台北地院方向跑，後來經提醒才調頭，但她用雙手遮臉，完全看不見路，中途還用手摸牆，試圖用觸覺找出口，最後一名女性友人伸手拉她，快速帶她離去。

據調查，銀泰佶聯合生技共涉詐貸與吸金兩大區塊，檢調21日針對吸金部分發動2波行動，王乙真負責替林室融管理營運公司、租用商辦、面試員工等總務工作；林惠婷、吳皓齊負責接投資人電話諮商，幫忙辦理股票過戶事宜。

銀泰佶聯合生技在台灣頗具知名度，被視為防疫產品的「隱形冠軍」，旗下有快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等4大品牌，尤其洗手乳在台市占率高，快潔適防疫噴霧更獲美國EPA及台灣FDA雙認證抗菌效果。

檢調追查，林室融於2019至2021年間，先將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，最後持不實文件向永豐、合庫2間銀行詐貸1億3千萬餘元，當時銀泰佶董事長為許瑜芷，許女先前被檢方諭令50萬交保。

檢方另查出，2020至2021年間，林室融向投資人誆稱，公司將興櫃，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，吸金4億餘元，總計吸金詐貸5.3億元。

同案約談股務人員林惠婷、吳皓齊各以10萬交保，同樣限制出境出海；至於2度被約談的會計邱美玲請回。

銀泰佶聯合生技公司營運部長王乙真，涉吸金被檢方諭令50萬元交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
銀泰佶聯合生技公司營運部長王乙真，涉吸金被檢方諭令50萬元交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

檢調 調查局 生技

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