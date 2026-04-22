影／誆投資威士忌保證獲利 假酒商吸金7000萬 北檢漏夜偵訊負責人

調查局掌握情資，指長綸、立綸國際企業假品酒會之名，誆稱「威士忌投資」不僅年息高達12%至18%，並鼓吹投資者簽署「委賣酒品分潤契約」，再用房地產投資、認購特別股方式，吸金逾7千萬元，新北市處昨天搜索約談4人到案，實際負責人李孟麒凌晨移送台北地檢署複訊，全案朝違反銀行法偵辦。

同案約談包括公司營運長兼財務長吳孟樺、會計黃懷玲、以及店長程子容。檢方複訊命吳孟樺30萬交保，由律師陪同快速離去。

據調查，李孟麒涉向被害人聲稱自己是酒類經銷商，透過線上說明會及品酒會，誆稱有投資威士忌生意，可大量買進壓低成本，再賣給下游商家賺取價差，騙稱投資年息高達12%至18%，條件相當誘人。

李孟麒等人還向被害人簽署「委賣酒品分潤契約」，不僅強調「保本」，還稱只要投資購買威士忌存放，經銷商會代為賣酒，價差可彼此分潤，若沒完售，經銷商也會等價買回酒品。

此外，李孟麒除投資威士忌非法吸金，還要民眾可投資台北市蛋黃區房地產，高額投資年利率高達18％；另以認購立綸公司特別股吸金，每股20元每季發放股息2.2%，年息為8.8%，吸引不少民眾掏錢投資。

長綸國際企業營務長吳孟樺（右2黑衣者）、店長程子容（左1白衣者）涉吸金遭檢調約談。記者曾原信／攝影

長綸國際企業會計黃懷玲涉吸金遭檢調約談。記者曾原信／攝影