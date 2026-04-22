柯建銘斷杖傷徐巧芯 法官喊拘提又撤銷

去年三月立法院審議公投案，時任民進黨團總召柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，依過失傷害罪起訴；台北地方法院昨傳喚柯出庭，但他未請假未現身，法官先下令囑託拘提，再改口撤銷，成命一小時就逆轉。柯建銘昨說，他沒收到開庭通知書，且依照憲法，立法院開會期間除現行犯，會期中非經立法院許可，不得逮捕或拘禁立委。

承審案子的是二○二四年九月裁准民眾黨前主席柯文哲羈押禁見的法官呂政燁，呂從強制處分庭轉審查庭任審判長；關於呂主持審判改口，北院稱「關於媒體報導本院欲囑託拘提柯建銘一案，後經承審法官當庭撤銷原囑託拘提之表示」，已沒有要拘提柯。

呂政燁原本訂庭期是昨天下午二時四十五分傳喚柯建銘，但柯沒請假，庭務員點呼三次都未現身，下午三時呂表示要「囑託拘提」柯到案。刑事訴訟法規定「被告經合法傳喚，無正當理由不到場者，得拘提之」、「審判長或檢察官得開具拘票應記載之事項，囑託被告所在地之檢察官拘提被告；如被告不在該地者，受託檢察官得轉囑託其所在地之檢察官」。

呂政燁昨處理十六件簡易案件，雖一度表示要拘提柯建銘，但全部庭審結束後，又認為囑託拘提有疑，主動表明依憲法規定立委除現行犯，非經立法院許可不得逮捕或拘禁，撤銷原來囑託拘提的表示。

呂政燁撤銷成命後，柯建銘律師陳楨趕赴法庭，聲明柯未收到法院傳票，表示目前維持不認罪訴訟策略。

呂政燁說，過失傷害案審理重點，在於柯建銘是否可看到徐巧芯位子、進而有預見可能性，他舉「賣肉粽的被跳樓的壓死」、「人闖入靶場」案例為例，表示蒐證照顯示徐巧芯旁邊沒人，究竟立委可否站立主席台下方？請辯方以書狀表示意見。

公訴檢察官王巧玲建請將案子移由一般法庭審理，但呂政燁仍決定「自己來」，改期六月廿三日下午續審。