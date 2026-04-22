沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

陸軍馬防部運輸士孫楚荃（左，黑衣者）為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料，獲得6萬餘元報酬。記者林孟潔／攝影

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

孫楚荃沉迷網路直播，常半夜起床與直播主對話，透過贊助博取對方歡心，沒想到錢被榨乾，最終淪為出賣國家機密的共諜，孫案發後被裁定羈押，因羈押期限將屆，合議庭裁定孫自五月四日起延長羈押兩個月。

二○二二年十一至十二月間，孫楚荃擔任馬防部中士運輸士，因欠債無力償還，約定以現金或虛擬貨幣為報酬，在運輸連調度室以電腦使用軍網開啟系統後，下載屬於「極機密」及「機密」級的軍事機密文書及電磁紀錄，例如馬防部「聯合作戰計畫等」，再用手機翻拍，用通訊軟體Telegram傳送給綽號「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，總計八次，獲六萬七千餘元報酬。

高院審酌近年中共意圖改變兩岸現狀，以軍事擾台等方式對台採取脅迫行動，強調不放棄武力犯台，甚至超越傳統武力衝突的範疇，轉向以認知作戰、資訊戰、法律戰、經濟脅迫等方式為核心混合戰，並以內應外合、虛實交織的方式危害我國主權。