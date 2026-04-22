聽新聞
0:00 / 0:00

沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

<a href='/search/tagging/2/陸軍' rel='陸軍' data-rel='/2/111529' class='tag'><strong>陸軍</strong></a>馬防部運輸士孫楚荃（左，黑衣者）為籌錢花用被吸收成為<a href='/search/tagging/2/共諜' rel='共諜' data-rel='/2/125313' class='tag'><strong>共諜</strong></a>，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料，獲得6萬餘元報酬。記者林孟潔／攝影
陸軍馬防部運輸士孫楚荃（左，黑衣者）為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料，獲得6萬餘元報酬。記者林孟潔／攝影

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

孫楚荃沉迷網路直播，常半夜起床與直播主對話，透過贊助博取對方歡心，沒想到錢被榨乾，最終淪為出賣國家機密的共諜，孫案發後被裁定羈押，因羈押期限將屆，合議庭裁定孫自五月四日起延長羈押兩個月。

二○二二年十一至十二月間，孫楚荃擔任馬防部中士運輸士，因欠債無力償還，約定以現金或虛擬貨幣為報酬，在運輸連調度室以電腦使用軍網開啟系統後，下載屬於「極機密」及「機密」級的軍事機密文書及電磁紀錄，例如馬防部「聯合作戰計畫等」，再用手機翻拍，用通訊軟體Telegram傳送給綽號「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，總計八次，獲六萬七千餘元報酬。

高院審酌近年中共意圖改變兩岸現狀，以軍事擾台等方式對台採取脅迫行動，強調不放棄武力犯台，甚至超越傳統武力衝突的範疇，轉向以認知作戰、資訊戰、法律戰、經濟脅迫等方式為核心混合戰，並以內應外合、虛實交織的方式危害我國主權。

判決指出，孫楚荃身為現役軍人，對國家負有忠誠義務，所取得資料對國家具有高度機敏性及重要性，竟為獲取個人不法利益，下載機敏資料並交付，危害國家安全，甚至收取對價，破壞軍人武德非微。

陸軍馬防部運輸士孫楚荃（左，黑衣者）為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料，獲得6萬餘元報酬。記者林孟潔／攝影
陸軍馬防部運輸士孫楚荃（左，黑衣者）為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料，獲得6萬餘元報酬。記者林孟潔／攝影

陸軍 台灣高等法院 國安法 共諜

延伸閱讀

影／馬防部中士當共諜！他抖內直播主欠債 收6萬洩漏聯合作戰計畫判12年

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪收賄 法院重判12年停職、不得參選議員

「普發現金1萬元」淪詐騙集團誘餌 被害人遭盜領68萬元

恒大案風暴 多名高官涉案

相關新聞

影／銀泰佶印股票換鈔票吸金4億 營運部長50萬交保 躲媒體跑錯方向

號稱防疫產品「隱形冠軍」的銀泰佶聯合生技公司，被控利用「印股票換鈔票」吸金4億元，台北地檢署先前聲押負責人林室融獲准，經過濾扣押證物，發現林男愛將也涉案，檢察官李堯樺昨指揮調查局發動第2波搜索，約談管理部長王乙真共4人，檢方訊後依違反證交法命王女50萬交保、限制出境出海。

影／誆投資威士忌保證獲利 假酒商吸金7000萬 北檢漏夜偵訊負責人

調查局掌握情資，指長綸、立綸國際企業假品酒會之名，誆稱「威士忌投資」不僅年息高達12%至18%，並鼓吹投資者簽署「委賣酒品分潤契約」，再用房地產投資、認購特別股方式，吸金逾7千萬元，新北市處昨天搜索約談4人到案，實際負責人李孟麒凌晨移送台北地檢署複訊，全案朝違反銀行法偵辦。

馬防部中士抖內直播主欠錢...收6萬洩軍事機密判12年 法院理由出爐

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

涉貪遭重判 宜蘭三星鄉長李志鏞晚間宣布「退出政治」求公理

宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌辦理活動工程標案圖利特定廠商並收受賄款，遭法院重判12年、褫奪公權3年並停職。他晚間發出聲明，坦然面對判決，但遺憾竟以廠商單一誣指證詞，認定他收賄，朗朗之心可鑑天地，他絕無違背職務內定廠商、更無收受賄賂，宣布即日起退出政治，不信公理正義喚不回。

柯建銘斷杖傷徐巧芯 法官喊拘提又撤銷

去年三月立法院審議公投案，時任民進黨團總召柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，依過失傷害罪起訴；台北地方法院昨傳喚柯出庭，但他未請假未現身，法官先下令囑託拘提，再改口撤銷，成命一小時就逆轉。柯建銘昨說，他沒收到開庭通知書，且依照憲法，立法院開會期間除現行犯，會期中非經立法院許可，不得逮捕或拘禁立委。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。