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女恐嚇追打律師 苦主：量刑偏輕

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

林姓女子前年接連攻擊、恐嚇三名女律師，除當庭辱罵，還尾隨追打、扯髮、潑不明液體遭起訴，林女三月出庭又朝台中律師公會理事長吳中和挑釁、賞巴掌，遭收押、再起訴。台中地院昨就林前案各依傷害、恐嚇判一年二月、一年，可上訴。

本案引起軒然大波，尤其林女在台中地院走廊掌摑吳中和，未見中院積極處理，司法院祕書長高金枝曾為此致歉，坦言處置有疏失，將全面檢討。

全案起於林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，台中地院一審時，其弟委任的女律師遭林女辱罵；後續再開庭時，第二名女律師替其弟主張權利，又遭林女追打、扯髮、潑不明液體，嚇得躲超商求救。

該案上訴台中高分院二審時，其弟委任的第三名女律師，當庭遭林女以女性下體等字眼羞辱、揚言要殺死她，其中二名女律師提告，經檢方起訴。

林女二月出庭時，吳中和與中律公會秘書長侯珮琪到庭旁聽，林女在被告席違規拿手機朝二人拍照、揚言要殺他們；三月十七日再開庭時，吳中和與多名公會律師穿上法袍在走廊等候，林女當眾朝吳的左臉猛揮巴掌、飆三字經，林事後遭聲押獲准。

台中地院審酌，林女行為不僅侵害特定人，更使律師群體職業安全蒙上陰影，有礙整體司法體制；另斟酌林女後續又涉攻擊其他律師案，目前審理中。

吳中和昨到庭聽宣判，他表示，傷害罪為五年以下有期徒刑，中院判一年二月偏輕，恐嚇罪為二年以下有期徒刑，判一年比較可以接受。

恐嚇 司法院 律師

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