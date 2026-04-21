防疫「隱形冠軍」銀泰佶吸金第2波搜索 美女總務戴香奈兒移送北檢

號稱防疫產品「隱形冠軍」的銀泰佶聯合生技公司，被控利用「印股票換鈔票」吸金4億元，台北地檢署先前聲押負責人林室融獲准，經過濾扣押證物，發現林男手下愛將也涉案，檢察官李堯樺今指揮調查局發動第2波搜索，約談管理部長王乙貞等4人到案，王女稍早移送地檢署複訊，全案依證券詐偽罪偵辦。

同案約談的股務人員林惠婷、吳皓齊各10萬交保，均限制出境出海；2度被約談的會計邱美玲請回。

據了解，銀泰佶聯合生技共涉及詐貸與吸金兩大區塊，檢調今天針對吸金部分發動2波偵查，王乙真是負責替林室融管理營運公司、租用商辦、面試員工等總務工作，相當受倚重；至於林惠婷、吳皓齊則是替接投資人電話諮商，幫忙辦理股票過戶等事宜。

王乙真移送複訊時，全身包到密不透風，但她頭上那頂名牌香奈兒漁夫帽，單價近六萬元，反而意外相當吸睛。

銀泰佶聯合生技在台灣頗具知名度，被視為防疫產品的「隱形冠軍」，旗下有快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等4大品牌，尤其洗手乳在台市占率高，快潔適防疫噴霧更獲美國EPA及台灣FDA雙認證抗菌效果。

檢調追查，林室融於2019至2021年間，先將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，最後持不實文件向永豐、合庫2間銀行詐貸1億3千萬餘元，當時銀泰佶董事長為許瑜芷，許女先前被檢方諭令50萬交保。

檢方另查出，2020至2021年間，林室融向投資人誆稱，公司將興櫃，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，吸金4億餘元。