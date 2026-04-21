剴剴案社工12頁判決公布 合議庭論述保證人地位依「個案判斷」

剴剴案社工陳尚潔被依過失致死罪判刑2年，並被控偽造文書部分獲判無罪。本報資料照片

男童剴剴虐死案北院依過失致死罪判處兒盟社工陳尚潔2年徒刑，判決全文今天公布。合議庭以約12頁篇幅論述陳尚潔保證人地位，並指是基於個案判斷，非僅因社工身分職業所生。

台北地方法院16日宣判，認為陳尚潔怠於履行保證人地位應負的作為義務，放棄專業立場，盲目聽信保母荒謬卸責之詞，致使一再錯失救援機會，依過失致人於死罪判處有期徒刑2年。可上訴。

法院今天公布判決全文，以約12頁、超過7000字篇幅論述陳尚潔的保證人地位，並公布陳尚潔與劉彩萱間的LINE對話紀錄。

判決指出，具保證人地位的行為人，且客觀上並非不能注意，竟疏未注意，違反注意義務，結果的發生於客觀上可歸責於過失行為而具相當因果關係，即應就其預見可能性之結果負過失犯罪責。

合議庭表示，兒福聯盟經衛福部特許收出養媒合服務，因未設置安置機構，透過自行招募、審核的劉彩萱提供安置服務，客觀上創造並將剴剴置入一潛在風險環境（危險源），自應承擔相應監督與保護義務。

判決認定，兒福聯盟非單純連結托育資源的媒介角色，而是經法規授權，提供剴剴家外安置的「特殊職務法人機構」。

根據判決書，剴剴於家外安置期間，客觀上已完全脫離外婆保護，實質上處於封閉、孤立且弱勢處境，剴剴外婆無法隨時探視或監督保母，只能單向、被動仰賴陳尚潔聯繫及回報。

判決指出，陳尚潔身為專案負責剴剴收出養社工，且是托育期間能親自進入該場域檢視受照顧狀況的最重要陪伴者，更有協同兒福聯盟查核保母照護品質、追蹤剴剴身心發展，以防免死亡的作為義務。

針對法院認定陳尚潔自願承擔義務的保證人地位，判決指出，本案三方家庭托育契約規定，劉彩萱不得無故洩漏剴剴身世相關資料，文山居托中心或樹鶯社福中心無法自劉彩萱處取得剴剴資訊，用以評估是否受到妥善照顧。

合議庭認定，陳尚潔依契約內容，事實上排除其他外部單位，獨占剴剴出養歷程及健康資訊，且身為契約「聯絡社工員」，是兒福聯盟行使契約監督權、獲取剴剴托育健康資訊的實質窗口。

此外，合議庭依據兒福聯盟督導證詞，認定陳尚潔執行訪視業務，不需提供與劉彩萱間完整聯繫紀錄與照片，也無須製作階段性書面報告，僅需於媒親前繳交工作處遇紀錄，導致督導無從實質把關，也實質阻絕兒福聯盟透過內控機制及時介入、救助剴剴的可能

文山居托中心督導也證稱，兒盟沒有提供剴剴家庭或健康資料，契約書還說保母托育期間不可以無故洩漏孩童身世資料，「我是覺得很不可思議，登記完後這個孩子在我們的管轄之內，可是你不讓我知道任何孩子的訊息」。

合議庭認為，文山居托中心無法取得其他資訊協助剴剴，亦無及時救助剴剴之可能。

樹鶯社福中心前施姓社工證稱，「我不想在這邊說我完全沒有責任，但是我覺得當時討論完之後，首先介入的應該會是被告，因為她是最可及性的」。

合議庭認為，前施姓社工與陳尚潔聯繫過程中，自然形成分工共識，由陳尚潔負責剴剴受照顧狀況及身心狀況評估，且前施姓社工並未取得保母姓名等資訊，陳尚潔也無主動告知，前施姓社工無法進行監督查核或及時介入救援。

根據判決，陳尚潔供稱，前施姓社工是主責社工，當時前施姓社工說沒有要去訪視保母，她回覆瞭解了，不代表覺得這樣子的安排是最合適或合理的，是因為在這個網絡合作關係裡面，確實有些時候主責社工也是仰賴其他的社工去訪視、去做瞭解。

但合議庭認為，若陳尚潔就責任範圍有疑義，應立即與前施姓社工釐清，而陳女在知悉前施姓社工不前往訪視，並決定不提供保母聯絡方式等關鍵資訊，救援剴剴的可能性，顯然已高於她所認知的主責社工，足證陳女已承擔追蹤並確保剴剴受托照顧狀況主要權責，客觀上亦將剴剴置於排他性防護支配下，具有自願承擔保護義務之保證人地位。

合議庭因此認定，陳女基於收出養社工職務與三方托育契約運作，並因2次接案，通盤掌握剴剴自出生起的生長軌跡、轉換環境歷程及體檢數據全貌，能透過剴剴身心變化，拼湊出剴剴受虐真相。

合議庭認定，陳女協同特殊職務法人機構為危險源控制、自願承擔保護義務等保證人地位的認定，是基於個案具體事實的判斷，非僅因被告社工身分職業所生；換言之，法院認為應負保證人地位之人，為有實質支配力卻怠於作為的「被告」，而非在基層克盡職守之「社工群體」。

根據判決，男童剴剴因生母無力撫養，經新北市社會局樹鶯社福中心轉介兒福聯盟出養，由社工陳尚潔收案，後一度中止。112年6月，剴剴外婆申請出養，仍由陳尚潔接手，並安排保母劉彩萱全日托育。

未滿2歲的剴剴於112年9月起遭劉彩萱及胞妹劉若琳長期凌虐，112年12月24日送醫不治，全身至少42處傷勢，並有5顆牙齒異常缺失；劉彩萱、劉若琳二審分別判處無期徒刑與18年徒刑，上訴最高法院中。