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涉貪停職重創政治生命 三星鄉長李志鏞否認收賄將上訴

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌辦理活動工程標案時圖利特定廠商，收取20萬元賄款，今天遭法院重判12年、褫奪公權3年，依法必須停職，也因有期徒刑超過10年以上，不得參選公職，重創從政之路。李志鏞得知判決結果，心情低落、否認收賄，將提起上訴。

李志鏞遭重判的消息傳出後，震撼地方政壇，民眾議論紛紛。依地方制度法規定，鄉長若因涉嫌貪污治罪一審判處有期徒刑，判決日起停職，他已經擔任兩屆鄉長，原本最壞打算，若是判刑不重，轉戰縣議員必參選到底，未料竟是重判12年。

李今天下午未到庭聆聽宣判，不過在得知判決後表示遺憾，強調並未收受賄款，法官光是聽取片面指述就判他有罪，將提出上訴，證明自己清白。

三星鄉公所在2019年及2020年間辦理3項工程，其中花海周邊布置、年節街景布置及安農溪落羽松秘境光廊兩項工程，李志鏞涉嫌內定給張姓廠商並接受招待。另一件耶誕樹裝飾案，三星鄉公所拆開設計成單筆10萬元以下，規避政府採購法，不用辦理招標，同樣圖利張姓廠商，後續更透過沈姓棚架舞台業者，開立不實憑證辦理核銷。

宜蘭地檢署2023年5月16日指揮偵辦，帶回多人偵訊，李志鏞否認收賄，遭收押禁見。檢方2023年7月13日偵結，依貪污治罪條例之違背職務行為收受賄賂罪、對主管事務圖利罪，以及刑法洩漏國防以外秘密罪、公務員登載不實偽造文書罪等起訴李志鏞、公所前農業課長蕭振岳、前承辦人陳建宏、張姓及沈姓廠商，法院同時裁定李志鏞以50萬元交保。

宜蘭地院歷經2年9個月審理，今天做出一審判決，認定他2020年在辦公室收受張姓廠商交付的20萬元賄款，重判12年、褫奪公權3年，李志鏞不但必須立即停職，而且不能參選縣議員，對他來說是致命的打擊。

現年60歲的李志鏞國民黨籍，當過三星鄉民代表、宜蘭縣議員，三星鄉向來多由綠營人士掌理鄉政，2018年他擊敗民進黨對手當選三星鄉長，任內多項施政亮點，帶動觀光產業發展，未料如今捲入貪汙收賄遭判重刑。

宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌辦理活動工程標案圖利特定廠商，收取賄款，今天被宜蘭地院重判12年、褫奪公權3年，依法必須停職，也因有期徒刑超過10年以上，不得參選公職，重創從政之路。圖／鄉公所提供
宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌辦理活動工程標案圖利特定廠商，收取賄款，今天被宜蘭地院重判12年、褫奪公權3年，依法必須停職，也因有期徒刑超過10年以上，不得參選公職，重創從政之路。圖／鄉公所提供

宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌辦理活動工程標案圖利特定廠商，收取賄款，今天被宜蘭地院重判12年、褫奪公權3年，依法必須停職，也因有期徒刑超過10年以上，不得參選公職，重創從政之路。本報資料照
宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌辦理活動工程標案圖利特定廠商，收取賄款，今天被宜蘭地院重判12年、褫奪公權3年，依法必須停職，也因有期徒刑超過10年以上，不得參選公職，重創從政之路。本報資料照

宜蘭 貪污 賄款 收賄

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