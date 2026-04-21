小夫妻離婚索回互贈平板、手機 友人打抱不平PO網公審觸法

公親變事主！黃姓男子因看不慣友人與前妻離婚後，雙方原說好要把以往互贈的平板和 iPhone 16手機，由男方補差價6千元給前妻，但後來前丈母娘有意見，拿回手機後，平板卻沒同時交還給男方，黃男替友人抱不平，上網po文指友人前妻與母親是「詐騙母女檔」，彰化地方法院依誹謗罪，將黃男處拘役20日，如易科罰金需罰2萬元。

判決指出，黃男(21歲)去年9月在IG帳戶po限時動態，替朋友打抱不平，指出「男生買平板送女生處理工作上的事，女生也買 iPhone16 給男生，分手後男生拿6千元給女生當作補手機的錢，女方同意了….」，但女方媽媽卻有意見，說要拿平板換回手機，男方答應，但給女方的6千元也應拿回，雙方都同意，後來「女方媽媽出來講說手機先給他們，晚點平板跟錢會還給男方，6千是拿到了，但平板沒拿到」。

黃男po文說「平板沒多少錢，這樣也要拼？這什麼詐騙母女檔？家裡還開宮廟的？神明知道你們會騙人嗎？」，還把po文標記女方的IG，讓女方覺得名譽受損，倍感壓力而報警。

法官認為黃男把雙方紛爭與私德和公共利益無關事項po上網，傳述足以毀損告訴人名譽之不實事項，雖黃男事後坦承犯行，但迄未能與告訴人達成和解或徵得諒解，因此依散布文字誹謗罪，處拘役20日，可易科罰金。