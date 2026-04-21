印股票換鈔票…銀泰佶涉詐貸與吸金5.3億 檢調再搜索約談4人

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索、約談共犯管理部王姓女處長等4人，今晚陸續移送北檢複訊。

台北地檢署偵辦增資詐貸銀行及詐偽買賣股票，3月10日執行第一波搜索行動，羈押主嫌林室融獲准，今執行第二波專案，鎖定股務人員、會計人員涉案，調查局搜索管理部王姓女處長，林姓女業務、吳姓業務等3人住居所及生技公司共4處，通知吳等3人及邱姓女會計到案說明。

銀泰佶聯合生技在台灣頗具知名度，被視為防疫產品的「隱形冠軍」，旗下有快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等4大品牌，遍及各大零售通路，尤其洗手乳在台市占率高，快潔適防疫噴霧更獲美國EPA及台灣FDA雙認證抗菌效果。

檢調追查，林室融於2019至2021年間，先將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，最後持不實文件向永豐、合庫2間銀行詐貸1億3千萬餘元，當時銀泰佶董事長為許瑜芷。

檢方另查出，2020至2021年間，林室融向投資人誆稱，公司將興櫃，股票會大漲，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，藉此吸金4億餘元，總計不法獲利5.3億餘元。據了解，林室融到案後否認犯行，且金流交代不清，檢方認為有羈押必要，羈押獲准。

同案被告，銀泰佶聯合生技前董事長許瑜芷（林室融妻子）50萬交保、廠商艾視威數碼商務公司董事長游昆霖50萬交保，均限制出境出海；銀泰佶前財會主管邱美玲則限制出境出海。

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，銀泰佶前董座許瑜芷50萬交保。圖／本報資料照片

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金5.3億，北檢聲押禁見實際負責人林室融獲准。圖／本報資料照片