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懷疑閃兵被坑…王大陸找警官偷查個資案 新北地院明宣判

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

藝人王大陸因懷疑耗資360萬元，找閃兵集團首腦陳志明閃兵被坑，透過車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，找上台北市刑警大隊偵三隊代理隊長劉居榮幫查陳男個資；王大陸女友闕沐軒另為向潘姓男子討債，也涉嫌將潘男個資交給游男，透過江湖人士追討，全案將於明天上午於新北地方法院宣判。

全案審理期間，共犯車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊及其小弟3人均當庭認罪，並願意與2名被害人和解。但王、闕2人自始便否認全部犯行，力拼無罪，檢方起訴時則建請法院量處適當之刑。

今年1月21日全案辯論終結時，王大陸仍堅稱，曾告知中間人不用再尋找綽號「黑哥」的陳志明行蹤，但強調對話間僅稱陳男為「黑哥」或「小黑」，並不足以辨識其身分，故未違反個資法。至於替闕女討債部分，是因闕女沒有游男聯繫方式，因此成立群組讓兩人方便聯繫。

闕沐軒則辯稱，自己只提供密封及含有潘男個資的判決書，供游閔轉交給潘男協助討債，並無洩露潘男個資的主觀犯意，與男友王大陸同樣做無罪答辯。

藝人王大陸與女友闕沐軒個資案，明天上午將於新北地院宣判。圖／聯合報系資料照片
藝人王大陸與女友闕沐軒個資案，明天上午將於新北地院宣判。圖／聯合報系資料照片

王大陸 新北 四海幫

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