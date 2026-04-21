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男酒駕撞傷婦人12天後不治 開庭竟稱婦人會死是因「家人拔管」造成

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

凃姓男子前年3月10日晚間在台南北門區涉酒後無照駕駛轎車搭載友人，經佳里區佳里興路段不慎撞擊張姓婦人後肇事逃逸，張婦經送醫急救後同年月22日不治，國民法官法庭今開庭審理，凃稱有人偷偷跟他講，張婦因家人拔管才死亡，2女兒痛斥無中生有，真的很可惡。

死者二女兒下午到庭作證，檢方詢及張婦臨終前狀況，一度哽咽無法自己，經審判長出言關心，二女兒表示自己可以繼續，檢方才進一步詢及張婦當時由誰拔除其呼吸器及身上相關管路，她明白說，22日凌晨5時15分許，母親沒有呼吸心跳後，經醫師宣告死亡時間，才由護理師拔除呼吸器等。面對凃稱張婦子女有人拔除呼吸器等，她怒斥，撞死人還敢這樣講，真的很可惡。

然而，凃本人當庭也親自詢問證人，稱有員警私底下偷偷跟他講的，提到張婦死亡前一天有沒有警察到場。二女兒說沒有，她也回答國民法官提問，母親住院11天昏迷指數從3到6，一直插管，後來院方通隨時會離開。

大女兒也到庭作證，表示母親病情多經妹妹轉告，據說一度心跳停止，經急救才又救回來，但一直戴呼吸器及插管治療，她駁斥凃的指控是無稽之談，痛斥太過分了，怎麼可能做這種事。

凃的律師也以Google Maps佐證，指凃在案發後，有停留在約在100公尺外超商，有下車察看，等到救護車到場後才離開。律師說，經定位案發地與超商相距約190公尺，開車約1分鐘、走路約3分鐘。

律師表示，依台南車鑑會報告，凃酒後開車，未注意車前狀況撞擊路人是肇事主因，另張婦夜間穿越馬路，未注意左右來車是肇事次因。

檢方起訴，凃於前年3月10日下午2時至3許，在北門區飲用啤酒後，無照駕駛轎車搭載友人，於同日晚間9時33分駛至佳里區佳里興路段，不慎撞擊行人張婦。凃肇事後又逕自駕車逃離現場，張婦送醫急救，並於同年月22日5時15分死亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

凃姓男子前年3月間在台南北門區涉酒後無照駕駛轎車，經佳里區佳里興路段不慎撞擊張姓婦人後肇事逃逸，張婦經送醫急救11天後不治，國民法官法庭今審理。圖／本報資料照
凃姓男子前年3月間在台南北門區涉酒後無照駕駛轎車，經佳里區佳里興路段不慎撞擊張姓婦人後肇事逃逸，張婦經送醫急救11天後不治，國民法官法庭今審理。圖／本報資料照

國民法官

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