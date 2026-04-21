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34萬罰單未繳的背後寒冬…嘉義分署訪視麥寮弱勢父女送溫馨

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

雲林縣鍾姓男子因酒駕違反道路交通管理處罰條例，合計罰鍰34萬元未繳，移送執行署嘉義分署強制執行。執行人員前往麥寮鄉住處查核，發現鍾男生活艱困且與國小女兒相依為命。分署長柯怡伶表示，執行程序應展現溫度，除提供慰問金與物資，也轉介酒癮治療管道，落實處罰與輔導並重精神。

鍾男為低收入戶，長期患有頭痛及退化性關節炎，無法從事粗重工作，僅靠工廠臨時工維持生計。近年受景氣影響導致收入銳減，每月仍須負擔5000元房租。鍾男父母於近3年相繼辭世，目前與就讀國小四年級的女兒同住，家具簡陋且環境不佳。鍾男向執行人員表示，在女兒勸說下已決心戒酒，並申請分期繳納罰鍰，希望能盡到父親責任，穩定家庭生活。

嘉義分署愛心社日前由柯怡伶代表前往訪視，致贈慰問金、毛毯、保溫杯及碗組等生活物資。為協助鍾男徹底遠離酒害，執行人員同時轉介台灣戒酒暨酒癮防治中心，提供專業戒治資訊。分署強調，未來將持續強力執行酒駕罰鍰案件，並結合多元處遇措施預防再犯，民眾如有戒癮需求，可撥打0800-25-5959免付費專線求助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥寮臨時工酒駕遭罰無力償還，嘉義分署長柯怡伶（左）訪視送暖。圖／嘉義分署提供
麥寮臨時工酒駕遭罰無力償還，嘉義分署長柯怡伶（左）訪視送暖。圖／嘉義分署提供

雲林低收男酒駕欠款34萬，嘉義分署現勘環境簡陋物資援助。圖／嘉義分署提供
雲林低收男酒駕欠款34萬，嘉義分署現勘環境簡陋物資援助。圖／嘉義分署提供

酒駕 嘉義 麥寮

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