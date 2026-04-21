士檢選舉查察期前策略座談會 提前盤整量能完成整備

因應今年11月28日將舉行地方公職人員選舉，士林地檢署今辦「選舉查察期前策略座談會」，邀集各機關對選情分析、查察部署、反賄選等事項報告，建立跨機關即時聯繫及協同應處機制，盤整查察量能，提前完成整備。

士林地檢署表示，今由士檢檢察長王以文親自主持，邀集調查局台北市調查處、新北市調查處、北部地區機動工作站、台北市警局、新北市警局、台北市政府政風處、新北市政府政風處、移民署北區事務大隊台北市專勤隊、新北市專勤隊、憲兵指揮部士林憲兵隊及轄內各警分局參加座談會。

會中由主任檢察官劉東昀說明查賄工作重點，各機關也分別針對選情分析、查察部署、反賄宣導等事項進行報告，建立跨機關即時聯繫與協同應處機制，確保查察節奏一致，行動同步。

王以文在會中表示，選舉查察工作應以「提前部署、即時應處、精準出擊」為核心理念，除持續查察賄選、選舉暴力及賭盤等不法態樣外，也須嚴密防範境外勢力介入、假訊息操作及新型態資金流動，強化情資整合與分析研判，從源頭掌握不法脈絡，落實溯源偵辦，藉由橫向聯繫與縱向整合，發揮整體戰力，提升查察精準度與執行強度，確保選舉公平公正。

王以文也具體指示：一、強化即時聯繫機制，整合跨機關查察量能；二、盤點高風險區域，鎖定重點查察對象；三、精進查賄作為，提升科技偵查效能；四、壓制賭盤運作，掌握不法金流；五、建構應變機制，迅速處置假訊息及深偽內容；六、防範境外勢力介入，溯源追查不法網絡；七、推動全民參與，深化反賄選宣導；八、嚴守程序正義，確保偵查品質。

士檢強調，公平選舉是民主制度的基石，攸關全民福祉。對於任何妨害選舉的違法行為，皆將秉持「迅速反應、依法嚴辦」原則，展現打擊不法決心，透過多元宣導結合全民力量，共同守護民主價值，並在法務部及高等檢察署指導下，持續強化跨機關合作機制，以最高標準推動選舉查察工作，確保選舉過程公正、結果正當，維護國家法治與社會信賴。

因應今年11月28日將舉行地方公職人員選舉，士林地檢署今辦「選舉查察期前策略座談會」。圖／士林地檢署提供

因應今年11月28日將舉行地方公職人員選舉，士林地檢署今辦「選舉查察期前策略座談會」。圖／士林地檢署提供