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北市科技公司暗助泰越賭博網站 第三方支付洗錢182億涉詐

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺。刑事局接獲泰警通報，搜索拘提羅及幹部鄭姓男子等21人依洗錢防制法等移送，檢方命羅、鄭各200萬元交保，其他人5至10萬元交保。

警方調查，49歲羅姓男子經營兩家科技公司，分別在北市內湖區兩處商辦大樓租辦公室使用，由42歲鄭姓男子擔任副手，其中一家公司操作泰國的ThaiQR、越南的Viet Pay第三方支付系統，加上泰越的SIM卡，綁定泰越人頭帳戶，替當地博奕網站以泰銖、越南盾入金及出金，並協助在後台替賭客開分。

該公司抽取手續費1.8％至2.5％，警方檢視後台資料，2023年9月至去年4月15日洗錢182億1516萬元，獲利4億0617萬元，泰方查出其中100萬元涉詐，包括假投資及假網路拍賣，越方尚在清查是否有金流涉詐。此外，羅的另家科技公司經營菲律賓博弈網站，由他人的水房洗錢以分散風險，警方尚在清查。

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局追查，2023年6月在清邁破獲洗錢水房，查獲主嫌馬來西亞籍李姓男子及同夥泰籍2名男子，發現登入ThaiQR、Viet Pay的IP在台灣，與刑事局駐泰聯絡官交換情資。

刑事局國際科第二隊去年4月15日、9月24日及11月18日行動，在台北、新北市搜索公司及犯嫌住處，拘提羅、鄭及主管、員工共21人。羅、鄭稱透過朋友介紹，替博弈網站洗錢；員工多稱不知情，上人力銀行網站或經友人介紹求職。

警方查扣手機、電腦及數千張泰國SIM卡、少量越南SIM卡，透過搜扣及扣押裁定，扣得價值共3008萬餘元的泰達幣85萬6654枚、以太幣4.319枚、比特幣1枚，以及現金845萬元、犯嫌名下不動產、金融帳戶及有價證券等，總計1億6551萬元，詢後依洗錢、詐欺、賭博、組織犯罪防制條例等罪移送。

台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國、越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺，刑事局搜索拘提21人。記者李奕昕／翻攝
台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國、越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺，刑事局搜索拘提21人。記者李奕昕／翻攝

台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國、越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺，刑事局搜索拘提21人。記者李奕昕／攝影
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台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國、越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺，刑事局搜索拘提21人。記者李奕昕／翻攝
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台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國、越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺，刑事局搜索拘提21人。記者李奕昕／翻攝
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台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國、越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺，刑事局搜索拘提21人。記者李奕昕／攝影
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