台中悍女恐嚇追打3女律師...傷害罪判年2月 中律公會反應曝

台中林姓女子前年接連攻擊、恐嚇3名女律師，除當庭辱罵還尾隨追打、扯髮潑不明液體遭起訴，林女3月出庭又朝台中律師公會理事長尋釁、賞巴掌，遭到收押、再起訴；台中地院今就林前案各依傷害、恐嚇判1年2月、1年，可上訴；吳中和認為傷害罪仍屬於輕判。

本案由台中地院法官吳欣哲獨任審理，今下午依傷害罪、恐嚇罪，各判林女1年2月、1年，未定應執行刑。

吳中和今也到庭聽宣判，他表示傷害罪為5年以下徒刑，開庭期間被害人求處判2年6月，中院今判1年2月，相對偏輕，不算重判；另恐嚇罪為2年以下徒刑，中院今判1年，算中度刑期，比較可以接受。

吳中和說，他本人除是受害者，而擔任中律公會理事長當然要代表會員，有會員在執行職務受到傷害，公會予以關心，今天到場旁聽；而明天中院就他遭林女賞巴掌案，他也將以證人身分出庭。

全案源於，林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，台中地院一審時，弟弟委任的女律師遭林女辱罵，當庭作勢要呼巴掌，女律師快速躲開才沒遇害。

後續再開庭時，第2名女律師替弟弟主張權利，竟遭林女追打、扯髮還潑不明液體，嚇到她躲進超商求救；該案上訴台中高分院二審時，弟弟委任的第3名女律師，又當庭遭林女以女性下體等難聽字眼羞辱、揚言要殺死她，其中2名女律師提告。

台中地檢署依傷害、強制、恐嚇、公然侮辱、誹謗及違反法院組織法等罪嫌起訴林女，林今年2月出庭時，吳中和與中律公會秘書長侯珮琪因關心會員律師被攻擊一案，2人到庭旁聽，林卻直接在被告席違規拿手機朝2人拍照、揚言要殺他們。

直到3月17日再開庭當天，吳中和與多名公會律師穿上法袍在走廊等候，林女竟主動上前挑釁，當眾朝吳左臉猛揮巴掌，繼續飆三字經，大鬧進1小時，因現場法警無作為、中院事後回應顢頇引發軒然大波。

因林女事後繼續在律師、立法委員臉書底下稱「我要殺了你們。」接連囂張、脫序行為，檢方3月20日傳訊，當庭逮捕林將她聲押獲准。

林女今年3月17日當眾朝台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，事後遭收押、起訴。圖／報系資料照