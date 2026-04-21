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宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪收賄法院重判12年褫奪公權3年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌辦理公所活動時圖利特定廠商收賄，2023年7月13日由宜蘭地檢署偵結依違反貪汙治罪條例起訴，遭收押禁見的李志鏞當時也以50萬元交保。全案經由宜蘭地方法院審理後今天宣判，李涉貪收賄20萬元，事證明確，重判他12年、褫奪公權3年。

由於他遭重判超過10年，依法無法再參選下屆縣議員。李志鏞表示，將提起上訴。

此案導火線源自三星鄉公所辦理的3項工程，分別是2019年活動預算65萬元的三星鄉花海周邊意象及布置、2020年預算150萬元的三星鄉年節街景布置及安農溪落羽松秘境夜間光廊工程，李志鏞涉嫌收取廠商40萬元賄款。

另一件是三星鄉耶誕樹裝置案預算50萬元，三星鄉公所疑似設計成單筆10萬元以下標案，不用辦理公開招標，藉以規避政府採購法，圖利特定廠商。

宜蘭地檢署2023年5月16日指揮廉政署兵分多路，帶回6名被告及16名證人共19人，由檢察官漏夜偵訊，隔天凌晨依違反貪汙治罪條例聲押李志鏞、前農業課長蕭振岳及張姓廠商，最後法院裁定李志鏞收押禁見，其餘人各以5萬元至20萬元不等金額交保。

李志鏞遭收押禁見後曾提起抗告，被高等法院駁回，確定收押禁見兩個月。宜蘭地檢署於2023年7月13日偵結，起訴鄉長李志鏞、公所前農業課長蕭振岳、前承辦人陳建宏、張姓及沈姓廠商，法院同時裁定李志鏞以50萬元交保。

檢察官批李志鏞惡性重大，更在偵查中全盤矢口否認犯行，推諉責任，未具悔意，建請法官從重量刑；李志鏞也毫不退讓，交保後隨即發表聲明，絕無違背職務、內定廠商、洩漏底價，也沒有收受賄賂，將以證據與行動證明清白。

李遭收押禁見期間，鄉政一度由鄉公所秘書江淳銘代理，直到李志鏞交保後申請復職，全案經由宜蘭地方法院審理後今天宣判。

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪行賄20萬元， 法院今天重判他12年徒刑、褫奪公權3年，無法參選縣議員。圖／鄉公所提供
宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪行賄20萬元， 法院今天重判他12年徒刑、褫奪公權3年，無法參選縣議員。圖／鄉公所提供

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪案，法院重判12年、褫奪公權3年，無法參選縣議員。本報資料照
宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪案，法院重判12年、褫奪公權3年，無法參選縣議員。本報資料照

貪汙 宜蘭 安農溪

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