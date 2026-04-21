富驊財顧內線交易「獲利1萬1750元」 遭判刑1年8月

富驊公司財務顧問鄭正忠因提前得知公司將收購台翰精密股權重大訊息，於禁止交易期間進場買賣股票，獲利1萬1750元，士林地院昨審結依違反證券交易法內線交易罪，判處有期徒刑1年8月，並沒收不法所得。

判決指出，富驊公司自2019年1月起規劃與台翰精密進行策略聯盟，同年4月9日雙方於會計師事務所確認股權收購事宜，並於5月21日下午4時召開記者會，宣布富驊透過認購私募普通股及購買法人董事股權等方式，取得台翰精密41.16%股權。

鄭正忠身為內部財務顧問，於4月12日即在公司內部會議中得知併購消息，卻於禁止交易期間內進場操作，先於4月18日以每股16.85元賣出10張台翰精密股票，後又於5月17日至22日上午9時27分間買進10張，藉此賺取價差。

法院審酌，鄭坦承犯行，並已繳回全部不法所得，然其先前已有違反證券交易法前案，現仍在監所服刑，認無宣告緩刑之適當性，遂判處有期徒刑1年8月。