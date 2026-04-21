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金價飆！攜超量黃金出境1年抓93件達28公斤 桃機違規案件暴增

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

近期國際金價屢創新高，交易熱絡，不少民眾攜帶黃金出境，卻因不諳申報規定慘遭重罰，海關提醒旅客攜帶總值逾2萬美元、約合新台幣65萬元的黃金出境若未申報，將面臨鉅額罰鍰，桃園機場一年多以來更是已查獲高達93起違規攜帶超量黃金案，總重近28公斤。

關務署高雄關表示，為落實洗錢防制法，旅客出境攜帶的黃金，包含金條、金塊、金幣及純金飾品，只要總價值以出境當天台灣銀行黃金條塊賣出牌價計算超過2萬美元，即須事先向經濟部國際貿易署申請輸出許可證，並主動向海關辦理申報手續。

海關強調，2萬美元限額為「每名」旅客「個別計算」，無年齡限制。

不過外界常誤解違規攜帶的黃金會遭海關全數沒入，對此海關也特別澄清，依洗錢防制法第14條第4項規定，未依規定申報或申報不實者，海關將處以相當於超過免申報限額部分或申報不實的黃金價額罰鍰，違規黃金會先由海關暫扣，待當事人繳清罰鍰後就會歸還，若旅客後續仍欲攜帶該批黃金出國，只要補齊輸出許可證並向海關完成報關即可放行。

海關數據顯示，雖然高雄小港機場近年並無查獲有旅客違規攜帶超量黃金，但桃園機場攔截違規攜帶黃金的數量卻相當驚人，光去年就查獲61案、查扣黃金重達18.7公斤，今年更隨金價上漲、案件量飆高，今年至今短短3個月更是已查獲32案、重量逾9.27公斤。

關務署高雄關呼籲，民眾攜帶超額黃金出境，除事先取得輸出許可外，務必備妥報關文件主動申報，並預留貨物驗放通關時間，出發前也應先行確認欲入境國家對攜帶黃金的相關規定，切勿抱持僥倖心態，以免因一時疏忽大傷荷包，更影響出國行程。

關務署高雄關。記者巫鴻瑋／攝影
關務署高雄關。記者巫鴻瑋／攝影

台灣銀行 桃園機場 金價

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