雲云科技前董座曾志新9刀刺殺技術長 國民法官審理4月30日宣判

雲云科技前董座曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，趁2人談判時猛刺梁男9刀致死，依殺人罪起訴；台北地院國民法官法庭昨啟動選任程序，今天開庭，決定預留本月23日、29日作為備用庭期，訂本月30日下午2時30分宣判。

曾志新案發後2025年3月18日偵查羈押迄今，多次表示很抱歉、很後悔，希望透過羈押持續在看守所中懺悔，不論遭判無期徒刑或其他刑度，都會坦然接受。

曾志新的律師今主張，曾坦承犯行，深感悔悟，本案應綜合證據、被告心理狀態、本案行為之形成是否是在多項事件持續發展下逐步累積、各項壓力來源之間，是否存在相互影響，罪責的判斷不能只看結果，更要理解其中的過程。

曾志新2017年創立雲云科技，主打以AI科技育嬰，靠著產品「智慧寶寶攝影機」打響公司名號，曾在募資平台募得千萬資金，更吸引創投公司及國發基金挹注，獲頒經濟部「國家產業創新獎」，不過，公司營運2025年出現危機，曾懷疑梁洩漏營業秘密。

檢警調查，曾志新2025年2月26日在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室，他辦公室中的「死亡筆記」記載多人名字，則是與梁親近之人。

檢方指控，曾志新、梁姓技術長與人資長盧姓男子2025年3月7日在會議室談辦理離職，曾要求梁刪除公開文章，但未獲得回應，曾走到梁的後方，並從上衣拿出主廚刀，猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命徵象送醫不治，曾則自殘送醫，後保住性命。

檢方會同法醫相驗，梁姓技術長頸部、背部等全身有10多處刀傷，依殺人罪偵辦曾志新，曾因也負傷案發後在醫院治療多日後，出院後移送台北地檢署追查刑責，依殺人罪起訴，分案由國民法官法庭審理。