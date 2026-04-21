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網紅洗錢上億牽出案外案 2律師偽造委任狀遭起訴

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

屏東地檢署偵辦吳姓潮T網紅涉嫌為詐騙集團洗錢，起訴集團成員30餘人，另查出2名律師未實際聯繫委任人，即透過第三人轉達辦理委任，涉嫌偽刻家屬印章簽署委任狀，依偽造文書罪嫌提起公訴。

檢警查辦吳姓網紅涉嫌設「水房」為詐團洗錢上億元，得悉林姓男子當車手集團總指揮，指揮旗下車手王姓男子等人提領現金，再轉由劉姓男子兌換成泰達幣，以虛擬錢包交易，將贓款轉到詐團境外首謀「二代瘦」的虛擬貨幣錢包，拘捕吳、林及王姓男子等多名車手。

據屏東地檢署起訴內容，陳姓律師受林男委任，得知王姓男子涉詐欺罪嫌也遭羈押，需要辯護人進看守所律見，在未取得王男父親的同意下，於2024年3月，先請不知情的助理，刻王父印章，蓋在屏東地檢署的刑事委任狀，表彰王父委任其擔任王的辯護，遞交檢方，損害律見管控權。

起訴指出，陳姓律師在受理另案被告委任後，得知王姓2名被羈押被告有律見需求，竟未取得家屬同意，即指示助理刻印其中一名被告父親印章，並蓋印於刑事委任狀上，佯稱已受委任擔任辯護人，隨後向檢方提出，以利進入看守所律見。相關委任費用2萬2000元，由詐團成員匯入其帳戶。

王姓女律師在未取得另名王姓男子的母親同意，僅透過LINE與介紹人聯繫，即自行在委任狀上簽署對方姓名，向檢方遞交，藉此取得辯護人資格進入看守所，委任費2萬元，同由詐團成員匯入其帳戶。

檢警拘提詐團成員後，從手機通訊紀錄發現與律師的對話內容，將2名律師拘提到案。

檢方認為，陳姓律師與王姓女律師分別於2017年及2022年取得律師資格，明知受任辯護應確認當事人真意，卻仍未實際聯繫委任人，即透過第三人轉達辦理委任，有可能遭他人冒用或假傳真意之風險，仍基於偽造印章、偽造署押、偽造私文書、行使偽造私文書之不確定故意，涉嫌偽造文書，依法提起公訴。

檢警查獲吳姓網紅涉嫌為詐團洗錢，查出律師涉嫌偽造文書的案外案。記者林保光／翻攝
檢警查獲吳姓網紅涉嫌為詐團洗錢，查出律師涉嫌偽造文書的案外案。記者林保光／翻攝

律師 詐騙集團 洗錢

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