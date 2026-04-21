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兄弟口角各持開山刀、鐵棍衝向對方攻擊 弟一度命危

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一對兄弟去年因起口角，弟弟拿著鐵棍來理論，雖弟媳將2人分開，但哥哥返回家中拿出開山刀，兩人竟互相跑向對方展開攻擊，哥哥以開山刀砍到弟弟頸部及胸部，造成弟弟送醫一度命危，彰化地方法院依傷害罪將哥哥黃男判刑2年2月。

判決書指出，這對兄弟是家庭暴力防治法管制的家庭成員，兩人於去年8月某日晚間在哥哥黃男（58歲)住處旁空地發生爭執，弟弟手持鐵棍，弟媳將吵架的兩分開後，哥哥竟氣得返回家中拿出開山刀，暴怒的兩兄弟竟各持武器衝向對方開打。

弟弟先以鐵棍打中哥哥手臂和身體，哥哥失去理智，持開山刀就朝弟弟的頸部和前胸攻擊，造成弟弟左頸撕裂傷9公分、左前胸撕裂傷16公分、右側前臂開放性傷口4公分等傷害，弟媳再將兩人分開，警方聞訊趕到，逮捕哥哥，並將弟弟送醫，但弟弟出血過多，一度命危，幸經搶救後救回一命。

檢方後來依殺人未遂將哥哥起訴，不過法院審理期間調閱監視器，發現畫面中弟弟先持鐵棍跑向哥哥，作勢要攻擊哥哥，打到哥哥手臂後，哥哥也揮刀攻擊弟弟。

哥哥辯稱是因弟弟已拿鐵棍，他才返家拿開山刀要防禦，法官發現哥哥2次揮刀都是發生在弟弟持鐵棍攻擊後，且揮刀後即停，尚無連續揮砍行為，且弟媳將他們拉開後，哥哥即即停止攻擊行為。

法官認為，弟弟傷口長度固然可觀，但傷口未見深度穿刺，亦未傷及頸動脈、頸靜脈或心臟、肺臟等重要臟器，且弟弟遭砍後仍能持鐵棍反制並閃避攻擊，實難憑此即認被告具殺人犯意。

不過弟媳稱大伯和和丈夫吵架時，也曾揚言要給丈夫死，不過被告否認有講過這樣的話。

法官認為，綜觀兩人互相攻擊行為，還難認被告有刻意鎖定告訴人頸部或胸部等致命部位而為，應僅在告訴人主動持鐵棍攻擊時，持刀揮向告訴人，難認其有殺人之不確定故意，因此依傷害罪將他判刑2年2月。不過檢察官仍認被告有殺人犯意，提起上訴。

<a href='/search/tagging/2/彰化縣' rel='彰化縣' data-rel='/2/249352' class='tag'><strong>彰化縣</strong></a>一對兄弟吵架後，各持開山刀和鐵棍攻擊對方，弟弟一度命危，檢方依殺人未遂將哥哥起訴，彰化地方法院則依傷害罪判刑2年2月。記者林宛諭／攝影
彰化縣一對兄弟吵架後，各持開山刀和鐵棍攻擊對方，弟弟一度命危，檢方依殺人未遂將哥哥起訴，彰化地方法院則依傷害罪判刑2年2月。記者林宛諭／攝影

彰化 殺人未遂 彰化縣

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