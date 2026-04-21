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狂刷百萬幽靈消費！牛排館前員工偷點數吃霸王餐 辯「同事送的」判4月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣洪姓男子任職在連鎖牛排館期間，利用職務之便，在店內平板電腦上動手腳，為自己的會員帳號虛增高達上百萬元的「幽靈消費」，藉此狂刷上萬點會員點數，事後更跨店折抵餐費，二審近日審結，不採信洪男「點數是同事轉贈」及「遭人陷害」等辯詞，依無故變更電磁紀錄罪，判刑4月，可易科12萬元。

檢警調查，洪男在2024年5月至7月在苗栗縣苑裡鎮的「〇〇牛排」任職，同年7月16日，他以化名、自己手機門號註冊會員帳號，隨後利用工作用平板電腦，輸入高達100萬元的消費金額，一口氣讓帳戶暴增1萬點，數日後，又陸續輸入10萬元、2萬元的虛假消費紀錄，藉此不法獲取大量點數。

為測試點數是否可用，洪男先在前年8月7日透過手機APP，一口氣核銷3800點兌換了100份排餐。同年8月18日晚間，他前往台中市清水區的另間分店用餐，結帳時出示手機APP，用不法獲取的點數折抵720元的餐費，因店員察覺該帳號的點數異常龐大，報警揭發。

台中地院審理時，洪男否認犯行，辯稱點數是店內蔡姓同事轉贈的，自己結帳時根本不知道裡面有多少點數，甚至反咬是曾因案結怨的譚姓經理挾怨報復、刻意陷害。

法官傳喚賴姓協理、蔡姓同事作證，確認公司系統根本無法進行「會員點數轉讓」，且要累積1萬點，需要單筆消費100萬元，一間牛排館單日營業額，不可能達到此數字。

法官指出，洪男申請帳號的時間，與輸入百萬消費紀錄的時間，僅相隔短短8分鐘，顯非巧合；且消除點數必須透過洪男本人的手機、輸入內部員工才有的核銷碼，始能操作，他人實難以栽贓。

一審認定，洪男欠缺尊重他人財產權觀念，犯後推諉卸責態度不佳，依無故變更電磁紀錄罪，判處有期徒刑4月，可易科。

洪男不服上訴台中高分院，二審審認，一審認事用法並無違誤，量刑屬妥適，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

苗栗縣洪姓男子利用在牛排館任職期間，虛增上萬點的會員點數，事後前往台中市分店折抵，台中高分院依法判刑4月，可易科。圖／本報資料照
苗栗縣洪姓男子利用在牛排館任職期間，虛增上萬點的會員點數，事後前往台中市分店折抵，台中高分院依法判刑4月，可易科。圖／本報資料照

牛排 苗栗縣

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