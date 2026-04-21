快訊

獨派喊戰北市要蔣萬安驗DNA 張景森轟將民主拉回血統老路

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

聽新聞
0:00 / 0:00

台中酒店涉逃漏稅4.7億 國稅局算不出來...律師控：把問題丟給法院

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署2023年6月起訴金錢豹酒店負責人袁昶平及多家酒店、酒商逃漏稅4.7億元，袁一度遭收押於偵查中繳回1億元獲交保；台中地院今開庭，袁及辯護人主張無罪，要求國稅局複查涉案金額，對方回覆稱要等法院認定，另法官也坦言「國稅局算不出來。」

中檢2023年1月、3月及4月陸續搜索金錢豹、海派及金麗都系列酒店和酒商鵬馳公司等，認定金錢豹旗下4間、海派旗下2間，及其他4間大型酒店2016年6月起就使用國泰洋酒的刷卡機、空白發票等，共同隱匿各酒店營業場所銷售額。

檢方以特種飲食業之營業稅稅率25%計算，認定逃漏營業稅、營利事業所得稅一共高達4.7億元，偵結依違反稅捐稽徵法、加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴袁等人。

台中地院今開庭，袁及辯護人主張無罪，並稱自已不是酒店實際負責人，無參與決策權力，沒對員工下達刷卡逃漏稅等指示。

袁的辯護人稱，就起訴涉嫌逃漏稅額部分，目前仍在國稅局複查階段，因檢方將酒水、女陪侍及飲食等全包含在內，一律用25％稅額計算，前一名承審法官仍在等待國稅局複查結果，但國稅局卻稱要等判決；法官也稱，國稅局也算不出來。

辯護人認為，國稅局不能把問題丟給法院，這是不服責認的態度，有關酒店稅額問題，國稅局是主觀機關，法院也應責成其將數額認定。

公訴檢察官主張，本案為刑事案件，縱使逃漏稅等犯罪所得有爭執，但其犯罪行為可認定，袁等應自行提供內帳供國稅局清查核對，並建議法院函詢酒業公會計算，佐以推論方式認定，並非因國稅局不能提供金額，就能免除罪責。

法官今列5項爭點，包括袁昶平是否為金錢豹實際負責人、有無指示員工刷卡逃漏稅、逃漏稅金額、所犯法條及量刑。

袁的辯護人說，因目前國稅局就逃漏稅金額無法做出決定，但犯罪所得會影響被告刑度，是重要爭點，請法院另尋求鑑定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金錢豹酒店。圖／報系資料照
金錢豹酒店。圖／報系資料照

國稅局 逃漏稅

延伸閱讀

2026報稅／外僑申報綜所稅 三個關鍵

台中男不倫人妻 公園、車震、摩鐵歡愛...法官判賠30萬

收取押金利息 要開發票

2026報稅／5月綜所稅申報準備起跑 三退稅時間出爐

相關新聞

影／馬防部中士當共諜！他抖內直播主欠債 收6萬洩漏聯合作戰計畫判12年

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

台中酒店涉逃漏稅4.7億 國稅局算不出來...律師控：把問題丟給法院

台中地檢署2023年6月起訴金錢豹酒店負責人袁昶平及多家酒店、酒商逃漏稅4.7億元，袁一度遭收押於偵查中繳回1億元獲交保；台中地院今開庭，袁及辯護人主張無罪，要求國稅局複查涉案金額，對方回覆稱要等法院認定，另法官也坦言「國稅局算不出來。」

馬防部中士抖內直播主欠錢...收6萬洩軍事機密判12年 法院理由出爐

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

男通報北捷AI智慧客服留言「殺人、火災」 恐嚇公眾罪起訴

35歲男子涉嫌在台北捷運公司「AI智慧客服器人系統」留言通報「殺人」、「火災」等字眼，北捷行控中心立即調度列車停靠松山站，警方清查後未發現民眾受傷。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴男子。

詐領議員助理費才獲緩刑 綠前立委陳賴素美又詐立委助理費遭訴

詐領議員助理費一審獲緩刑5年的前立委陳賴素美又涉詐領立委助理補助費，檢調認其利用職務之便，與6名親友合謀，自2015至2020年擔任立委期間，分別以低薪高報、人頭助理方式，向立法院詐領240萬2337元，桃園地檢署依貪汙等罪起訴。

兄弟口角各持開山刀、鐵棍衝向對方攻擊 弟一度命危

彰化縣一對兄弟去年因起口角，弟弟拿著鐵棍來理論，雖弟媳將2人分開，但哥哥返回家中拿出開山刀，兩人竟互相跑向對方展開攻擊，哥哥以開山刀砍到弟弟頸部及胸部，造成弟弟送醫一度命危，彰化地方法院依傷害罪將哥哥黃男判刑2年2月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。