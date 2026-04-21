台中酒店涉逃漏稅4.7億 國稅局算不出來...律師控：把問題丟給法院

台中地檢署2023年6月起訴金錢豹酒店負責人袁昶平及多家酒店、酒商逃漏稅4.7億元，袁一度遭收押於偵查中繳回1億元獲交保；台中地院今開庭，袁及辯護人主張無罪，要求國稅局複查涉案金額，對方回覆稱要等法院認定，另法官也坦言「國稅局算不出來。」

中檢2023年1月、3月及4月陸續搜索金錢豹、海派及金麗都系列酒店和酒商鵬馳公司等，認定金錢豹旗下4間、海派旗下2間，及其他4間大型酒店2016年6月起就使用國泰洋酒的刷卡機、空白發票等，共同隱匿各酒店營業場所銷售額。

檢方以特種飲食業之營業稅稅率25%計算，認定逃漏營業稅、營利事業所得稅一共高達4.7億元，偵結依違反稅捐稽徵法、加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴袁等人。

台中地院今開庭，袁及辯護人主張無罪，並稱自已不是酒店實際負責人，無參與決策權力，沒對員工下達刷卡逃漏稅等指示。

袁的辯護人稱，就起訴涉嫌逃漏稅額部分，目前仍在國稅局複查階段，因檢方將酒水、女陪侍及飲食等全包含在內，一律用25％稅額計算，前一名承審法官仍在等待國稅局複查結果，但國稅局卻稱要等判決；法官也稱，國稅局也算不出來。

辯護人認為，國稅局不能把問題丟給法院，這是不服責認的態度，有關酒店稅額問題，國稅局是主觀機關，法院也應責成其將數額認定。

公訴檢察官主張，本案為刑事案件，縱使逃漏稅等犯罪所得有爭執，但其犯罪行為可認定，袁等應自行提供內帳供國稅局清查核對，並建議法院函詢酒業公會計算，佐以推論方式認定，並非因國稅局不能提供金額，就能免除罪責。

法官今列5項爭點，包括袁昶平是否為金錢豹實際負責人、有無指示員工刷卡逃漏稅、逃漏稅金額、所犯法條及量刑。

袁的辯護人說，因目前國稅局就逃漏稅金額無法做出決定，但犯罪所得會影響被告刑度，是重要爭點，請法院另尋求鑑定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康