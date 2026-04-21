快訊

獨派喊戰北市要蔣萬安驗DNA 張景森轟將民主拉回血統老路

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

聽新聞
0:00 / 0:00

馬防部中士抖內直播主欠錢...收6萬洩軍事機密判12年 法院理由出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

孫楚荃沉迷網路直播，經常半夜起床與直播主對話，透過抖內博取對方歡心，沒想到錢被榨乾，最終淪為出賣國家機密的共諜。馬防部軍官發現孫作息不正常，發現孫偷拍軍事文件，通報國防部軍事安全總隊偵辦。

孫楚荃2022年11至12月擔任馬防部中士運輸士期間，因積欠債務無力償還，約定以現金或虛擬貨幣為報酬，陸續在運輸連調度室以電腦使用軍網開啟系統後，下載屬於「極機密」及「機密」級的軍事機密文書及電磁紀錄，例如馬防部「聯合作戰計畫等」，再用手機翻拍後，用通訊軟體Telegram傳送給綽號「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，總計8次，獲取6萬7770元報酬。

高檢署批孫楚荃是軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，依違反國安法、陸海空軍刑法等罪起訴，建請法院從重量處12年徒刑；孫也被裁定羈押至今。

高院審酌近年中共意圖改變兩岸現狀，以軍事擾台、海警執法常態化等方式對台採取脅迫行動，強調不放棄以武力犯台，甚至超越傳統武力衝突的範疇，轉向以認知作戰、資訊戰、法律戰、經濟脅迫等方式為核心的混合戰，並以內應外合、虛實交織的方式危害我國主權，影響我國人民所享有民主、自由、法治的核心價值。

高院指出，孫楚荃當時身為現役軍人，對國家負有忠誠義務，且所取得資料對於國家具有高度機敏性及重要性，竟為獲取個人不法利益，下

載機敏資料並交付他人，危害國家安全及社會安定，甚至收取對價，破壞公務員官箴及軍人武德非微。

高院考量孫再偵查中雖曾否認部分犯行，但在法院審理中已經坦承全部犯行，有悔改之意，犯後態度尚可，且沒有類似前科，尚知服膺法律，遵法意識尚佳，社會復歸可能性屬中度，因此判處12年徒刑，褫奪公權6年。

另外，因孫羈押期限即將屆滿，高院合議庭也一併裁定孫自5月4日起延長羈押2個月，此部分可以抗告。

陸軍馬防部運輸士孫楚荃（左，黑衣者）為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料，獲得6萬餘元報酬。記者林孟潔／攝影
陸軍馬防部運輸士孫楚荃（左，黑衣者）為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料，獲得6萬餘元報酬。記者林孟潔／攝影

陸軍 台灣高等法院 國安法

延伸閱讀

空軍前士官採買便當…1個65元填100元 貪汙罪判10月獲緩刑

職軍替同事出氣丟煙火險燒毀鄰宅 一審下場出爐

恒大案風暴 多名高官涉案

男售手機門號獲千元 遭判全額賠詐騙案被害人4千萬

相關新聞

影／馬防部中士當共諜！他抖內直播主欠債 收6萬洩漏聯合作戰計畫判12年

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

台中酒店涉逃漏稅4.7億 國稅局算不出來...律師控：把問題丟給法院

台中地檢署2023年6月起訴金錢豹酒店負責人袁昶平及多家酒店、酒商逃漏稅4.7億元，袁一度遭收押於偵查中繳回1億元獲交保；台中地院今開庭，袁及辯護人主張無罪，要求國稅局複查涉案金額，對方回覆稱要等法院認定，另法官也坦言「國稅局算不出來。」

馬防部中士抖內直播主欠錢...收6萬洩軍事機密判12年 法院理由出爐

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

男通報北捷AI智慧客服留言「殺人、火災」 恐嚇公眾罪起訴

35歲男子涉嫌在台北捷運公司「AI智慧客服器人系統」留言通報「殺人」、「火災」等字眼，北捷行控中心立即調度列車停靠松山站，警方清查後未發現民眾受傷。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴男子。

詐領議員助理費才獲緩刑 綠前立委陳賴素美又詐立委助理費遭訴

詐領議員助理費一審獲緩刑5年的前立委陳賴素美又涉詐領立委助理補助費，檢調認其利用職務之便，與6名親友合謀，自2015至2020年擔任立委期間，分別以低薪高報、人頭助理方式，向立法院詐領240萬2337元，桃園地檢署依貪汙等罪起訴。

兄弟口角各持開山刀、鐵棍衝向對方攻擊 弟一度命危

彰化縣一對兄弟去年因起口角，弟弟拿著鐵棍來理論，雖弟媳將2人分開，但哥哥返回家中拿出開山刀，兩人竟互相跑向對方展開攻擊，哥哥以開山刀砍到弟弟頸部及胸部，造成弟弟送醫一度命危，彰化地方法院依傷害罪將哥哥黃男判刑2年2月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。