馬防部中士抖內直播主欠錢...收6萬洩軍事機密判12年 法院理由出爐

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

孫楚荃沉迷網路直播，經常半夜起床與直播主對話，透過抖內博取對方歡心，沒想到錢被榨乾，最終淪為出賣國家機密的共諜。馬防部軍官發現孫作息不正常，發現孫偷拍軍事文件，通報國防部軍事安全總隊偵辦。

孫楚荃2022年11至12月擔任馬防部中士運輸士期間，因積欠債務無力償還，約定以現金或虛擬貨幣為報酬，陸續在運輸連調度室以電腦使用軍網開啟系統後，下載屬於「極機密」及「機密」級的軍事機密文書及電磁紀錄，例如馬防部「聯合作戰計畫等」，再用手機翻拍後，用通訊軟體Telegram傳送給綽號「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，總計8次，獲取6萬7770元報酬。

高檢署批孫楚荃是軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，依違反國安法、陸海空軍刑法等罪起訴，建請法院從重量處12年徒刑；孫也被裁定羈押至今。

高院審酌近年中共意圖改變兩岸現狀，以軍事擾台、海警執法常態化等方式對台採取脅迫行動，強調不放棄以武力犯台，甚至超越傳統武力衝突的範疇，轉向以認知作戰、資訊戰、法律戰、經濟脅迫等方式為核心的混合戰，並以內應外合、虛實交織的方式危害我國主權，影響我國人民所享有民主、自由、法治的核心價值。

高院指出，孫楚荃當時身為現役軍人，對國家負有忠誠義務，且所取得資料對於國家具有高度機敏性及重要性，竟為獲取個人不法利益，下

載機敏資料並交付他人，危害國家安全及社會安定，甚至收取對價，破壞公務員官箴及軍人武德非微。

高院考量孫再偵查中雖曾否認部分犯行，但在法院審理中已經坦承全部犯行，有悔改之意，犯後態度尚可，且沒有類似前科，尚知服膺法律，遵法意識尚佳，社會復歸可能性屬中度，因此判處12年徒刑，褫奪公權6年。

另外，因孫羈押期限即將屆滿，高院合議庭也一併裁定孫自5月4日起延長羈押2個月，此部分可以抗告。