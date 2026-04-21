男通報北捷AI智慧客服留言「殺人、火災」 恐嚇公眾罪起訴

35歲男子涉嫌在台北捷運公司「AI智慧客服器人系統」留言通報「殺人」、「火災」等字眼，北捷行控中心立即調度列車停靠松山站，警方清查後未發現民眾受傷。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴男子。

起訴指出，男子明知去年12月19日捷運台北車站、中山區南西商區遭丟煙霧彈製造恐慌及持刀無差別攻擊案件，竟利用民眾對此類事件恐懼心理，今年1月17日下午4時許、2月23日晚上7時許，涉嫌用手機在台北捷運公司AI智慧客服器人系統留言通報，「發生地點：車廂、文湖線，通報內容：火災，通報內容：殺人」等不實內容，恐嚇來往捷運的人，致生危害於公共安全。

警方清查特定班車及北捷松山站站體，均未發現異常，也無民眾受傷。松山警分局報請台北地檢署指揮，今年2月間持拘票至高雄拘提男子到案，依法送辦，檢方複訊後向法院聲請暫時安置，法院裁准，為期6個月。