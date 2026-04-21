馬防部中士當共諜！他抖內直播主欠債 收6萬洩漏聯合作戰計畫判12年

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

據了解，孫楚荃沉迷網路直播，經常半夜起床與直播主對話，透過抖內博取對方歡心，沒想到錢被榨乾，最終淪為出賣國家機密的共諜。馬防部軍官發現孫作息不正常，發現孫偷拍軍事文件，通報國防部軍事安全總隊偵辦。

孫楚荃2022年11至12月擔任馬防部中士運輸士期間，因積欠債務無力償還，約定以現金或虛擬貨幣為報酬，用手機拍攝馬防部「聯合作戰計畫」、用通訊軟體傳送給綽號「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，獲取新台幣及虛擬貨幣共計6萬餘元報酬。

高檢署批孫楚荃是軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，依違反國安法、陸海空軍刑法等罪起訴，建請法院從重量處12年徒刑；孫也被裁定羈押至今。

高院審理後，今日上午判決孫楚荃12年徒刑，褫奪公權6年；另因孫羈押期限即將屆滿，合議庭今也一併裁定孫自5月4日起延長羈押2個月，此部分可以抗告。