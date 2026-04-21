女毒蟲為延緩入監 兩度上網購買假診斷書被抓包「罪加一等」

陳姓女子因涉毒品案陸續被訴判刑，然而，她為求延緩入監，去年5月及9月間在網路上以每張2千元，兩度購得偽造衛福部台南醫院診斷證明書，傳真至台南地檢署申請延後執行，經檢方向院方查證後露餡，經通緝到案入監服刑外，她犯行使偽造私文書罪共2罪，法官判她應執行10月。

據調查，陳女自2022年11月至2024年1月間，共涉及9件毒品危害防制條例案件，被判2月至2年10月不等徒刑，經檢方向高分院聲請定應行執行刑為3年10月。經觀察勒戒無效，檢方通知她到案執行，她異想天開，上網購得偽造診斷證明書，稱病延緩入監。

南檢起訴，陳女為向地檢署聲請暫緩執行，以不詳方式取得偽造去年5月13日衛福部台南醫院開立診斷證明書，於同年月20日以傳真方式將該診斷證明書及申請延後執行書狀提交地檢署。

無獨有偶，她自暱稱「皮皮」取得偽造同年9月17日同家醫院開立診斷證明書，於同年9月22日同樣以傳真方式將該診斷證明書及申請延後執行書狀1紙提交地檢署。檢方察覺有異，向醫院查證後，院方同年10月23日回函，證實2紙診斷證明書均是偽造的。

台南地院審酌，陳女為求延緩入監，竟透過網路向不詳人士以每張2千元價格，購得偽造衛生福利部台南醫院診斷證明書，2度持以向台南地檢署行使，足以生損害於衛福部台南醫院對於出具診斷證明醫療業務正確性，且妨害國家對於刑罰執行，很不應該。

同時，考量她前科素行，犯後於審理時坦認全部犯行等一切情狀，認她犯行使偽造私文書罪共2罪，各判刑6月，應執行10月，可易科罰金。

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