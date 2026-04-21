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高雄民宿業者詐領國旅補助 觀光局險遭騙走上萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名劉姓民宿業者2022年期間盯上政府為提振受疫情影響的觀光業所提供的國旅補助，竟以虛報旅客資料向高雄市政府觀光局詐領補助，前後合計詐領上萬元，甚至2019年陸客自由行來台受限、政府推出國旅補助時，該名業者就曾犯案還被抓，因此二度被逮，被依詐欺取財未遂罪判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

判決書指出，該劉姓業者在高雄市六龜區經營民宿，2022年期間中央及地方政府為提振受疫情影響的觀光業，推出「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，補助國⼈住宿費⽤800元，若完整接種3劑疫苗再加碼補助500元，另⾼雄市政府額外提供折抵200元，合計每名旅客最高可獲1500元折抵優惠。

依照國旅補助規定，每組身分證字號僅能申請一次，且該民宿每天申請上限為5間房，但劉男為貪圖補助款，竟於2022年8月間，利用前來住宿旅客的眷屬身分證件進行虛偽登記。

其中有旅客因已申領過補助，劉男竟誘導其提供未隨行的子女健保卡照片充當住宿人，也有在同一天入住的團體，因超過5間房的補助限額，劉男便在系統上將住宿日期拆分、提前或延後填寫，藉此規避審查限制，合計詐領金額達1萬8700元。

高雄市觀光局承辦人員事後進行例行性電話抽訪，撥打給名冊上的旅客確認，發現多人表示入住日期不符，甚至根本沒有入住，劉男的詐領行徑因而曝光，觀光局隨即停止核發補助款。 

橋頭地院法官審理時更發現，這已非該業者首度犯案，劉男在2019年因陸客來台自由行受限嚴重影響國旅而政府推出「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」國旅補助時，就曾因以同樣手法詐領國旅補助遭到判刑有期徒刑2個月，沒想到當時被抓後竟然還是再次犯案。

法官認為，劉男身為民宿經營者，本應誠信經營，竟為圖私利偽造不實旅客資料，損害政府補助發放的正確性，考量其在審判程序中坦承犯行，且此案屬詐欺未遂，最終依詐欺取財未遂罪判處4個月徒刑。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

高雄市 觀光 觀光局

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