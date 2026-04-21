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職軍替同事出氣丟煙火險燒毀鄰宅 一審下場出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

因軍中同事住家排水問題與隔壁譚姓鄰居起糾紛，許姓軍官為了幫同事兼好友出氣，2024年11月某日晚間，朝譚某院子丟擲煙火，意外引燃紙箱與塑膠袋釀災，桃園地方法院依放火燒燬他人所有物罪，將他判處1年2月徒刑，緩刑3年期間保護管束，支付國庫6萬元，提供40小時義務勞務。

犯罪事實指出，25歲許男為現役軍人，與同為職軍同單位的李男有好交情，李男因住家排水問題，長期與譚姓鄰居存有嫌隙，許男得知後，為幫同事打抱不平，明知點燃鞭炮可能引發火勢延燒，2024年11月29日晚間8時37分，帶著一盒9發的爆竹煙火前往譚男位於桃園市龍潭區的住處。

許男站在大門外點燃低空煙火後，直接丟進譚男家的院子內，連續幾聲「砰」聲響及伴隨著煙花意外引燃院子裡，堆放的水泥外包裝塑膠袋及周邊紙箱，現場火光四射且冒出濃煙，突如其來的爆炸聲與火勢，讓屋內的譚男驚恐萬分，隨即報警處理，案經桃檢依陸海空軍刑法、刑法放火燒燬他人所有物、刑法恐嚇危安罪起訴。

桃園地院審理時，許男對犯行坦承不諱，自白因一時失慮才替朋友強出頭；法官認為，被告僅因同事間的私怨，就不顧他人居住安全，以丟擲鞭炮的方式危害公共安全，並造成他人財產損失及心理畏怖，考量被告過去並無故意犯罪的前科，且犯後態度良好，雖未能與被害人達成和解與賠償，但已展現悔意，為了讓他記取教訓並重返社會，決定給予自新機會。

法官依放火燒燬他人所有物罪，將許男判處有期徒刑1年2月，宣告緩刑3年，緩刑期間需交付保護管束。此外，許男必須在緩刑起算1年內，向國庫支付新台幣6萬元，並向指定機構提供40小時義務勞務，以示懲儆。

許姓職軍幫友人出氣，竟對著譚某住家丟擲煙火，火光意外點燃院內塑膠袋與紙箱，差點將譚某的房子燒了，桃園地院依放火燒燬他人所有物罪，將他判處1年2月徒刑，緩刑3年付保護管束，支付國庫6萬元，提供40小時義務勞務。示意圖／桃園市消防局提供
許姓職軍幫友人出氣，竟對著譚某住家丟擲煙火，火光意外點燃院內塑膠袋與紙箱，差點將譚某的房子燒了，桃園地院依放火燒燬他人所有物罪，將他判處1年2月徒刑，緩刑3年付保護管束，支付國庫6萬元，提供40小時義務勞務。示意圖／桃園市消防局提供

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