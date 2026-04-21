家暴漏洞…高雄違保護令 每14.9小時1件

違反保護令家暴案件頻傳，議員指高雄去年違反保護令件數五八九件，占全國的百分之二三點六，平均每十四點九小時發生一件違令案，高於全國平均值兩倍，風險明顯失衡且高度集中，要求制定風險評估表，提供檢察官聲押參考，並建立動態防護支援機制。

社會局解釋，全國保護令件數及違反件數資訊，因定義及轄區不同分散在司法院、法務部及警政署官網統計，無法直接進行比率計算；會在一個月內研議因應方案。

過去三年，苓雅區女店員申請保護令後被前男友砍卅刀，大寮一名婦女申請保護令兩小時即遭前夫持滅火器毆打至頭破血流，另外鳳山區也曾發生爸爸對申請保護令的女兒潑灑汽油。

議員郭建盟昨質詢指出，新北市土城去年發生當街殺妻案，此案是違反保護令移送、法院未羈押請回。高雄近三年家暴移送案件，加害人遭羈押及交保的人數比例懸殊。

郭建盟說，二○二二年至去年間，全國違反保護令比率為百分之十一點九三，高雄違令率百分之廿八點四三。家暴防治漏洞不在是否有保護令，而在保護令生效前後的高風險空窗期，是否有足夠防護機制接住被害人。

郭建盟建議警察局與社會局合建「風險摘要表」，整合TIPVDA風險、歷次違令紀錄、暴力升高情形、是否持械威脅、是否同住及近期暴力時間等資訊。

郭建盟說，「被害人申請保護令」及「違反保護令發生時」兩個高風險時刻應建立動態防護支援機制，由各單位依權責提出具體監管與保護措施清單，透過即時啟動的協作以補上制度空窗。

社會局表示，在保護令核發前之空窗期間，社政單位與被害人討論個別性安全計畫，採取積極處遇措施，包括協助緊急庇護安置或調整居住安排，以降低立即性風險；並與警政單位合作，視個案風險程度協調加強巡邏及執行約制告誡，以提升嚇阻效果。另與司法單位強化及提升加害人處遇計畫裁定率，並結合民間團體提供相對人相關輔導與處遇服務，以減少暴力再犯。