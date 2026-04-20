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慣竊爬廣播電台鐵塔偷剪電纜線 落網辯稱看夜景遭判刑1年2月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子駕車到彰化市八卦山配水中心先勘查地形，5天後的凌晨爬上國聲廣播公司發射廣播訊號的鐵塔，持電纜剪先後剪斷兩綑銅線，總長度約300英呎。彰化地方法院審結，依攜帶兇器而犯竊盜罪，判處陳男有期徒刑1年2月。可上訴。

判決書指出，陳男民國113年12月某日凌晨駕車到彰化市溫泉路、卦山路一帶，先在八卦山天空步道附近停車，步行到附近變裝、移動監視器，勘查地形以確認作案時的移動方式，5天後重返原地，依照先前推演的移動方式，停車、變裝、移動監視器，然後行行到國聲廣播公司外。

同日清晨2點多他開始攀爬登上國聲廣播公司用以發射廣播訊號的鐵塔，3點57分用電纜剪剪斷鐵塔第一綑銅線，4點30分剪掉另一端的一綑銅線，接著先後剪掉兩綑銅線的另一端使之從鐵塔上掉落，4點44分爬下塔，5點7分至30分整理銅線，把值10萬元銅線搬上自己的車子後駕車逃離現場。國聲廣播公司上班時發現機房控制台亮紅燈，同日下午2點經過燈塔時，發現公司鐵塔上銅線疑似竊後報警。

陳嫌落網後，坦承攀爬上國聲廣公司發射廣播訊號的鐵塔上取走銅線，惟矢口否認攜帶凶器竊盜，辯稱爬上去看夜景，銅線不知道被誰剪掉，他就把銅線帶走。

檢警偵辦發現陳男駕車到八卦山配水中心附近後下車步行，在停車場見到監視器時，把鏡頭轉向，並變裝勘查地形後離去，及他攀爬鐵塔、剪銅線往下丟，他在燈塔下把電線纏繞成圈整整兩大綑，左右手各背一大綑，拿到他的車上，駕車離去，犯行過程被監視錄影錄下，顯示有預謀犯案。

彰化地院審酌，陳男有毒科等多項行科，素行不良，且民國113年4月間飯店的電纜線達120公斤，這次又竊取廣播電台300英呎 電線，只為取得裡面一點點銅線予以變賣，卻造成廣播電台迅訊不良， 費高額金錢人力修復，惡性重大，而警詢完全否認犯行，見監視器畫面才坦承取走銅線，然仍編竄出去鐵塔看夜景撿到銅線之不實藉口，顯然毫無悔意，如不予以適度懲戒，只會一犯再駕犯，暨斟酌陳男自述學歷、職業、家庭生活等一切情狀，量處如主文所示之刑。

陳男攀爬廣播電台的鐵塔偷電纜線，彰化地方法院依攜帶兇器而犯竊盜罪， 判處他有期徒刑1年2月。記者簡慧珍／攝影
陳男攀爬廣播電台的鐵塔偷電纜線，彰化地方法院依攜帶兇器而犯竊盜罪， 判處他有期徒刑1年2月。記者簡慧珍／攝影

彰化縣 竊盜 監視器

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