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打擊山老鼠盜破壞國土保育 台灣高檢署要求溯源追查盜伐集團

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

為打擊盜伐森林不法行為，台灣高檢署、農業部林業自然保育署今共同舉辦「檢警調林移查緝盜伐森林聯繫平台會議」，高檢署要求各地檢署積極溯源追查盜伐集團，以因應新型態犯罪挑戰。

高檢署指出，依查緝案件人數分析，近5年經法院判決有罪確定的人數達到1033人，平均刑度以1年以上2年未滿有期徒刑者為多，併科罰金數額平均每人約新台幣156萬元。在平台成員機關之協力合作下，透過科技偵查、從嚴從速從重偵辦、加重處罰及改善林下經濟等多元措施，盜伐案件數量已呈逐年下降趨勢。

林業自然保育署指出，國有林地盜伐案件已由2013年的290件，下降至2025年的61件，代表跨機關合作展現實質成效。2025年已有81個社區部落參與森林巡護，包括苗栗南庄蓬萊、南投丹大、台東利嘉等地，皆展現由巡護到共管、由信任到共榮的良好典範，當地盜伐案件也幾乎消弭無形。

會議中由宜蘭地檢署主任檢察官周懿君與當地賽夏族根誌優長老進行案例分享，針對盜伐熱區變動、林區監控範圍廣大、科技工具更新快速、犯罪手法輪替，以及外籍移工涉案等查緝挑戰進行深入討論。

初步結論包括持續強化熱區分析、深化對上游盜伐集團及下游銷贓管道之情資掌握，並提升科技監控能量；同時透過平台會議事前整合人力、物力及鑑定資源，並預先建置專業鑑定人名單，以利於偵查及審理過程中提供專業意見，協助法院妥適量刑。

高檢署檢察長張斗輝表示，在查緝實務上，林業自然保育署透過盜伐熱點分析及林道監控系統，結合遠端監控及紅外線設備，強化山區蒐證能量；警政署及保七總隊運用車牌辨識系統及國土犯罪資料庫，配合通訊監察與通聯分析，提升偵辦效能。

移民署則藉由外來人口生物特徵辨識系統，有效掌握涉案外籍人員身分；調查局及林業自然保育署亦提供專業鑑識及森林被害分析報告，使案件事證更臻完備。

張斗輝指出，近年盜伐案件數雖呈大幅下降趨勢，但犯罪集團持續覬覦珍貴林木資源，且犯罪手法不斷翻新，執法機關仍須提高警覺、精進偵查技巧，並透過平台機制深化合作關係，以因應新型態犯罪挑戰。此外，透過推動木材合法標章、全民巡護通報機制及林下經濟政策，亦有效降低盜伐誘因。

本次會議是透過檢、警、調、林、移各機關經驗交流與資訊整合，凝聚執法共識，盤點現行查緝策略並研議精進作為，展現跨機關共同打擊犯罪決心。

台高檢與農業部林業自然保育署共同舉辦「115年檢警調林移查緝盜伐森林聯繫平台會議。圖／高檢署提供
台高檢與農業部林業自然保育署共同舉辦「115年檢警調林移查緝盜伐森林聯繫平台會議。圖／高檢署提供

森林 高檢署

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