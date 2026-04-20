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老婦死亡兒涉詐領年金無保請回 宜檢提抗告

中央社／ 宜蘭20日電

宜蘭縣張姓男子與91歲母親同住，隱瞞母親死訊涉嫌詐領敬老年金，經檢察官複訊後聲押，法院裁定無保請回，但檢方認為，張男多年阻擾他人入內訪視，懷疑已有滅證事實，今天提起抗告。

宜蘭縣政府警察局羅東分局日前接獲家人報案，指稱數年來無法聯繫居住在羅東鎮的母親，多次前往探視卻遭同住的弟弟張男拒絕，警方報請宜蘭地檢署檢察官林禹宏指揮偵辦，16日晚間持搜索票前往住處，發現張姓婦人已明顯死亡多時。

檢警調查，張婦近年無就醫紀錄，每月敬老年金都由同住的兒子張男至郵局提領，懷疑張男已詐領逾新台幣20萬元敬老年金。經拘提偵訊張男後，檢察官認定張男涉犯偽造文書、詐欺等罪嫌重大，且有反覆實施與滅證之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。

經法官訊問後，認定全案已揭露，張男已無反覆實施詐欺之虞，且全案緣起於家人報警，加上家人多年未與張男聯繫，張男應無串證之虞，裁定無保請回。

不過，檢方認為，近年來無論家人、社福人員、員警或里長，甚至羅東鎮長吳秋齡前往致贈敬老禮金，都被張男拒於門外，懷疑張男已有湮滅證據的事實，針對法院裁定今天提起抗告。

宜蘭 檢察官 宜蘭縣

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