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年近八旬老翁偷吊扇軸轉賣200元 拒和解遭判罰5000元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子竊取放在房宅騎樓內的吊扇軸等物品，變賣得款約200元花用，粘姓失主原本要和解，黃男卻說「要考慮」，粘男氣結，要求依法判決。彰化地方法院審結，依竊盜罪犯處黃男拘役10日。緩刑兩年，罰金5千元。可上訴。

彰檢聲請簡易判決處刑書指出，黃男去年9月到秀水鄉某民宅騎樓用，竊取粘姓屋主的吊扇軸承兩座、軟鏡一座（價值共900元），得手後騎機車離去，變賣得款約200元已花用殆盡，粘男事後發現騎樓內放置物品不翼而飛，報警處理，警方循線查獲。

彰化地方審酌，黃男貪圖私利，貿然竊取粘男的財物，犯罪動機實屬可議，犯罪後坦承犯行的態度良好，先前無竊盜經判處罪刑確定的前科。粘姓失主在偵查中表示，本來要和解，但黃男說要考慮，因此請依法判決，「我一毛錢都不要」。

根據判決書表示，黃男年近80，因一時失慮才會犯下這次竊盜案，犯罪後已坦承犯行，經全案偵查及審理程序，應該會知道警惕，再犯可能性不高，因認宣告之刑以暫不執行為適當，併宣告緩刑兩年。為了讓黃男知道警惕，並審酌身分資力、犯罪情節，命黃男應於判決確定之日起6個月內，向公庫支付5千元。

彰化地方法院判處年近80歲的黃姓男子拘役10日，緩刑兩年，罰金5千元。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處年近80歲的黃姓男子拘役10日，緩刑兩年，罰金5千元。記者簡慧珍／攝影

騎樓 彰化縣 彰化

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