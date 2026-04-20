偷工減料！921地震釀34死判11年 建商董座沒賠錢假釋駁回

1999年「921」大地震雲林縣漢記建設公司在斗六市興建的建案倒塌造成34人罹難，時任公司董事長劉太漢依過失致死等罪判處有期徒刑11年確定，發監執行；劉申請假釋，矯正署假釋審議委員會認為，劉未給付賠償金，駁回申請案。

劉太漢在斗六市共興建中山國寶、漢記、觀邸等大樓，1999年9月21日「921」大地震來時樓房應聲倒塌，劉依業務過失致死、違反商業會計法等罪判處有期徒刑11年確定，劉2019年發監，目前在台東監獄執行。

判決指出，劉太漢在營造住宅大樓時，不但未聘請領有專業技師執照或工地主任證書的專業人員監工，他為了節省建築成本，也沒有對不規則建築物的結構安全加以補強，且採用磅數不足的混凝土灌漿。

判決書指出，劉太漢雇用的監工人數及專業能力都不足，他未對工務人員施以專業教育，致相關大樓施工品質嚴重低落，且有偷工減料情事，施工過程違背建築技術成規，多個建案才會在「921」地震時倒塌致釀災。

劉太漢服刑刑期過半，申請假釋，矯正署假釋審議委員會認為，劉雖與部分被害人家屬成立和解，不過，卻未實質給付賠償金，而劉漠視建築營造的專業性及住家安全的嚴肅性，造成34人死亡、多人受傷，因此駁回劉的假釋申請案。