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針對年底選舉南檢召集檢警調分配任務 檢察長：注意暴力事件與AI影響

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

針對年底地方公職人員選舉，台南地檢署今邀請檢察、警察、調查、政風、移民等單位參與選舉查察期前策略會議；檢察長鍾和憲特別提到過往台南選舉曾發生槍擊或暴力事件，影響國家社會深遠，另也指出面對AI技術可能影響選舉公平性，要迅速追溯虛偽不實資訊來源。

台南地檢署因應今年11月28日舉行的地方公職人員選舉，今天下午在地檢署第一會議室，舉辦「115年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，邀請台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣以及法務部調查局台南市調處、台南市刑事警察大隊、台南市政府政風處等單位參與。

鍾和憲表示，選舉有其期程，各單位依據工作計畫、按部就班，有充足的風險意識與萬全準備，依循法務部的工作綱領、策進作為，速查嚴辦不法；過往台南選舉曾發生槍擊或暴力事件，影響國家社會深遠，團隊務必體認到公平選舉與安定社會關連，展現應有的態度與決心。

鍾和憲指出，尤其面對真假難辨的AI技術可能對選舉公平性的影響，要明瞭公職人員選舉罷免法相關刑責以及鑑識、下架等規範與流程，迅速追溯虛偽不實產生誤導資訊來源，必要時進行相關說明澄清。

檢察長黃玉垣提到，各單位都已經開始進行選舉查察的規劃與作為，除了查察賄選與制暴外，包括嚴查選舉賭盤、深偽技術、境外勢力等影響選舉的態樣，政風機構也要發揮所長，將來自四面八方的資訊，有效迅速地提供給團隊，共同維護與創造乾淨、公平的選舉。

今天會議由主任檢察官王聖豪、台南市刑事警察大隊大隊長李宏倫、台南市調查處科長吳東原以及台南市政風處科長蕭日勝分別進行工作報告，提出各單位選舉查察工作計畫、任務分配，以及對於轄區選情的分析與掌握等，分享與交流意見。

台南地檢署指出，地方公職人員選舉，檢方嚴守中立的角色，對於任何不法影響選舉的情形，將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，指揮團隊速查嚴辦，也呼籲民眾若有選舉相關不法情資，勇於進行檢舉（檢舉專線：0800-024-099）；地檢署必在保護檢舉人的情形下，積極查辦。

台南地檢署今邀請檢察、警察、調查、政風、移民等單位參與選舉查察期前策略會議，高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣發言。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署今邀請檢察、警察、調查、政風、移民等單位參與選舉查察期前策略會議，高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣發言。記者袁志豪／翻攝

針對年底地方公職人員選舉，台南地檢署今邀請檢察、警察、調查、政風、移民等單位參與選舉查察期前策略會議。記者袁志豪／翻攝
針對年底地方公職人員選舉，台南地檢署今邀請檢察、警察、調查、政風、移民等單位參與選舉查察期前策略會議。記者袁志豪／翻攝

調查局 法務部 警察

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