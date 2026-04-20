偷查法輪功創辦人之女行蹤、詐賣台美消防搜救情資 新北劣警貪汙遭訴

新北市三峽、汐止警分局前員警陳永浩，涉嫌替對岸不明人士利用警政系統查詢法輪功創辦人李洪志女兒及夫婿是否在台，詐賣新北市消防局舉辦的台美特殊災害搜救交流訓練情資，並替2債主偷查他人個資，遭新北地檢署依貪汙治罪條例利用職務詐欺取財未遂、公務員違背職務行求賄賂等罪起訴。

起訴指出，陳員去年6月26日透過網路認識通訊軟體分別暱稱為「Sugar」、「Gucci」的同一名陸方不明人士後，因缺錢接受對方要求，於隔月17日經警方勤區查察系統，替對方偷查法輪功創辦人李洪志女兒李美歌及其黃姓夫婿是否入境來台，及了解台灣警方是否有監控法輪功人士，再以謊稱的不實資訊回報向對方詐取2000元。

去年6月3日，陳員透過派出所內部聯繫群組，得知新北市消防局在轄區秘密舉辦「114年臺美特殊災害搜救交流訓練」，竟於同年9月7日，向陸方兜售該訓練情資，還吹捧訓練目的是為了辦理「戰時減損」演練，AIT和國軍憲兵特勤中隊都有派人參加，強調情資是「獨家」、「這訊息你不要，有別人要」，卻因自身從未參與以致欠缺實質內容，遭陸方認為毫無價值而拒絕。

去年7、8月間，陳員的王姓債主為了向另名蘇姓女子討債，要求陳員以警政系統偷查蘇女和其家人的個資，比對蘇女地址是否與身分證上相同，陳員則前後共違法偷查26次個資後，將蘇女及其家人相關個資分批回報給王男，藉此收賄1800元、45350元。

去年9月初，陳員的吳姓債主遭不明人士毆打，於是致電陳員要求以警用系統調查對方車牌等資訊，表示若能完成任務，不僅前債免還，他還願意包個大紅包致謝，不料陳員再度以謊稱的不實地址回報，還試圖再向吳男借錢未果。王、吳2人為此也一併遭檢方起訴。