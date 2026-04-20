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清晨載小朋友上學被追撞 他無肇責離去被判刑...行政再罰6千吊銷駕照

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓男子清晨騎車載小朋友上學，旁邊2女機車追撞，波及撞到他的機車；他見小朋友無事，將機車扶正就直接離去，行車事故鑑定會認定他沒有肇事因素。結果李被依肇事逃逸罪判刑3月、緩刑2年確定，交通局再裁罰6千元、吊銷駕照，他不服提告也遭法院駁回。可上訴。

判決書指出，李姓男子2023年5月4日清晨7時許，騎乘機車載一名小孩，行經台南市東區中華東路三段與崇明路口，與許姓女子騎乘的微型電動二輪車、黃姓女子騎乘的機車發生碰撞；許女、黃女均倒地受傷，當時是許女先碰撞黃女，黃女再波及碰撞李的機車。

李將機車拉正後，見小朋友沒事，直接離開，轄區第一警分局認為李有「肇事致人受傷逃逸」違規事實，舉發並移送台南市交通局；李2024年2月被台南地院依肇事致人傷害逃逸罪判刑3月、宣告緩刑2年確定。交通局去年8月再裁罰李6千元罰鍰、吊銷駕照，3年內不得考照。

李不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟，主張台南市車輛行車事故鑑定會鑑定指出「許女未注意車前狀況，未保持安全距離，為肇事主因；黃女左偏行駛未注意後方來車，為肇事次因；李無肇事因素」，請求撤銷處分。

交通局主張，當時車禍發生後，李沒有做任何處置即離開現場，警方接獲報案，查出李的身分，李才承認是事故中的駕駛人；李明知有人車倒地，竟仍基於肇事逃逸不確定故意，未停留處理或留下個人聯絡方式，即駕車離開現場逃逸，顯已該當「逃逸」處罰要件。

交通局指出，李駛離破壞事故現場跡證，未依規定通知及等待警察機關人員到場處理即逕行離去，無從解免其行為已構成違反道路交通事故處理辦法處罰前提要件；李不得自行覺得事故與自己無關，即得反推本案不構成事故處理辦法規範所定義肇事逃逸，並得據以主張免罰。

法院當庭勘驗路口監視器影像，當時李姓男子、許姓女子、黃姓女子機車原本都在路口停等機車，李的前座搭載一名小朋友，綠燈起步前行時，李與黃女並行，許女從後追撞黃女機車後倒地，黃女受撞擊後機車又撞上李的機車；李當時向左傾倒，隨即將機車拉正。

法院指出，李當時有回頭查看2女機車，隨即逕行離去，顯然明知騎車時有碰撞肇事交通事故發生，亦可知悉2名女騎士四肢因受碰撞力道或跌落地面等受力狀況，會產生相關擦挫傷勢，卻仍逕行離去，難謂李無意圖規避法定義務而逃離現場主觀上故意。

法院審酌，道交條例課予駕駛人肇事後，無論肇事責任誰屬，均有義務停留肇事現場，以維己身及對造權益，釐清肇事責任，防止損害範圍擴大；李所提無肇事因素、就車禍並無過失，不能作為肇事後逕行離去正當理由，訴請撤銷處分，為無理由，應予駁回。

李姓男子清晨騎車載小朋友上學，旁邊2女機車追撞，波及撞到他的機車，他直接離去，遭判刑再遭裁罰6千元、吊銷駕照。本報資料照片
李姓男子清晨騎車載小朋友上學，旁邊2女機車追撞，波及撞到他的機車，他直接離去，遭判刑再遭裁罰6千元、吊銷駕照。本報資料照片

駕照 車禍

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